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ВСУ готовятся масштабно ударить дронами-камикадзе по РФ зимой

Алёна Воронина
5 ноября 2023, 07:39
Такие удары "принесут немало проблем" России в ближайшие несколько месяцев и закрепят "значительные успехи" ударов по оккупантам в минувшие недели.
ВСУ готовятся масштабно ударить дронами-камикадзе по РФ зимой
ВСУ готовятся масштабно ударить дронами-камикадзе по РФ зимой/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скрин с видео

Украинские войска готовятся масштабно ударить по разным регионам страны-агрессора России с помощью дронов-камикадзе зимой.

Об этом заявил бригадный генерал Сергей Баранов, пишет Independent. Он отмечает, что такие удары "принесут оккупантам немало проблем" в ближайшие несколько месяцев.

По его словам, под ударом окажутся временно оккупированный Крым и многие регионы России

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Также Баранов добавил, что Украина такими ударами хочет закрепить "значительные успехи", которых удалось достичь в последние недели, когда украинским военным удалось поразить многие очень важные военные объекты в оккупированном Крыму и городах РФ.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что россияне собирают бешеные силы для нового наступления под Авдеевкой. Авдеевка является наиболее острым и опасным участком фронта для Сил обороны Украины, куда противник продолжает направлять значительный военный контингент.

В воздушных силах намекнули, что еще 1 корабль РФ пошел вслед за "Москвой". По словам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука, украинские пилоты использовали крылатые ракеты, чтобы атаковать инфраструктуру судостроительного завода "Залив" в оккупированной Керчи. Он также намекнул, что при атаке вероятно были использованы ракеты SCALP французского производства.

Напомним, на Запорожье РФ ударила по скоплению бойцов ВСУ, много погибших и раненых. В Запорожской области оккупанты РФ нанесли удар по защитникам Украины, которые собрались на награждение в честь Дня артиллерии. Предварительно речь может идти о более 20 погибших. В ВСУ подтвердили удар по военным 128 бригады. В Центре стратегических коммунцикаций ВСУ отметили, что сейчас продолжается выяснение обстоятельств.

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