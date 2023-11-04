На Запорожье РФ ударила по скоплению бойцов ВСУ, много погибших и раненых – СМИ

Косвенно информацию о трагедии на Запорожье подтвердил глава Закарпатской области Виктор Мыкыта.

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На Запорожье погибли бойцы ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: vv.gov.ua, Facebook

В Запорожской области оккупанты РФ нанесли удар по защитникам Украины, которые собрались на награждение в честь Дня артиллерии.

Предварительно речь может идти о более 20 погибших, сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в МВД.

Как сообщают в соцсетях бойцы ВСУ, в бригаде, которая стоит в Запорожской области, произошло чрезвычайное происшествие. По его словам, один из офицеров решил провести торжественное награждение бригады в прифронтовом селе. Военный добавил, что погибло "очень много" защитников и гражданского населения.

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"03.11.2023 года около 10:00-11:00 часов во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания ракеты в место, где собственно происходило награждение - погибло предварительно более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Возный Владимир Николаевич, недавно переведенный на службу в РТЦК Запорожской области", - уточняет источник издания.

Косвенно информацию о трагедии на Запорожье подтвердил глава Закарпатской области Виктор Мыкыта.

"Прошу всех земляков, общины, предпринимателей в заведениях общественного питания воздержаться в следующие несколько дней от любых развлекательных мероприятий, концертов и т.д.... После официальной информации и с разрешения 128-й ОГШБр будет распоряжение о чествовании павших воинов", - написал он в соцсети.

/ Facebook В. Мыкыты

Ранее сообщалось о том, что оккупационные войска агрессора России готовятся перебрасывать новые резервы на Запорожской направление. Об этом рассказал мелитопольский градоначальник Иван Федоров. Войска РФ создали на Азовском побережье большое количество тренировочных баз. Там они готовят оккупантов, чтобы потом их перебросить на Запорожское направление.

В ночь на 20 октября взрывы гремели на военной базе россиян в Мелитополе. Они прогремели в пределах Авиагородка, где расположились оккупанты.

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