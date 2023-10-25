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Резервы на Запорожье и перенос логистики: мэр Мелитополя рассказал о маневрах РФ

Андрей Ганчук
25 октября 2023, 12:50
Оккупационные войска агрессора России готовятся перебрасывать новые резервы на Запорожской направление, отметил мелитопольский градоначальник Иван Федоров.
войска РФ, Запорожская область
Оккупанты России перевозят свои склады к Азовскому побережью - Федоров / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, DeepState

Российские оккупационные войска развернули большое количество тренировочных бах на Азовском побережье и готовят там резервы для последующей переброски на Запорожское направление. Они меняют логистику и переносят склады ближе к побережью в надежде, что ВСУ их не достанут. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что войска РФ создали на Азовском побережье большое количество тренировочных баз. Там они готовят оккупантов, чтобы потом их перебросить на Запорожское направление.

"На территории Кирилловки, Приазовского, Приморского, между Бердянском и Мариуполем развернуто огромное количество российских тренировочных баз, где враг накапливает свои резервы для переброски на Запорожскую линию фронта", - сказал Федоров.

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При этом он акцентировал внимание на том, что захватчики отодвигают свою логистику и склады с боеприпасами ближе к Азовскому побережью. Оккупанты придерживаются логики, согласно которой такой маневр должен уберечь их склады от ударов ВСУ.

"Оккупанты используют Мелитопольский аэродром, как склад для перевалки боеприпасов, личного состава, тяжелого вооружения и расположения вертолетов. Но захватчики меняют логистику, перевозя свои склады с боеприпасами и тяжелое вооружение ближе к Азовскому побережью. Враг считает, что именно там тыл глубже, и поэтому ВСУ будет сложнее достичь", - подчеркнул Иван Федоров.

Ситуация на Мелитопольском направлении

Россия частично вывела войска из Токмака, сообщал Иван Федоров. По его словам, некоторые подразделения были выведены в другие оккупированные города региона. Также оккупанты вывозят свои семьи.

Бойцы ССО ВСУ взорвали поезд оккупантов РФ в захваченном Мелитополе, рассказали в Силах специальных операций. Благодаря слаженным действиям украинских военных захватчики недополучили боеприпасы и горючее.

В ночь на 20 октября взрывы гремели на военной базе россиян в Мелитополе. Они прогремели в пределах Авиагородка, где расположились оккупанты.

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Запорожская область войска России война России и Украины
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