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Это вдвое хуже Бахмута: россияне собирают бешеные силы для нового наступления

Юрий Берендий
4 ноября 2023, 21:59
Оккупанты стянули на Авдеевское направление вдвое больше живой силы и техники чем было использовано во время массированного наступления россиян на Бахмут.
Это вдвое хуже Бахмута: россияне собирают бешеные силы для нового наступления
Эксперт сообщил, сколько резервов россияне перебросили под Авдеевку / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Авдеевка является наиболее острым и опасным участком фронта для Сил обороны Украины, куда противник продолжает направлять значительный военный контингент. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил военно-политический обозреватель, эксперт группы "Информационное сопротивление" Олександр Коваленко.

"Наиболее опасное место для Сил обороны Украины - это, конечно, Авдеевка, где россияне увеличивают накопленный ресурс. Если 10 октября мы говорили, что противник начинает наступательные действия и задействует ресурс 1-го армейского корпуса, также тогда использовалась 20-я, 150-я мотострелковые дивизии из состава 8-й общевойсковой армии РФ. А спустя почти полторы-две недели уже речь шла, что фактически вся 2-я общевойсковая армия РФ находится возле Авдеевки. Там сейчас есть 15-я, 21 - я и 30-я отдельные стрелковые бригады (ОБСр), то есть довольно серьезный потенциал", - отметил военный эксперт.

Александр Коваленко добавил, что там уже также находится и 55-я ОБСр из состава 41-й общевойсковой армии РФ. По его словам, российские войска продолжают массово перебрасывать значительное количество военных ресурсов в Авдеевку.

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"Для них это фетиш, такие вот они маниакальные фетишисты насчет Авдеевки. И в общем, если мы рассматриваем протяженность фронта, то у Авдеевки сейчас накоплен россиянами ресурс даже вдвое больше по своим возможностям, чем было у Бахмута. Это сейчас самый горячий и опасный участок фронта именно для Сил обороны", - резюмировал Коваленко.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, разведка Министерства обороны Британии сообщила, что в течение последних трех недель российские войска понесли значительные потери, пытаясь захватить позиции украинских войск вблизи Авдеевки на Донбассе. По оценкам, Россия потеряла около 200 единиц бронетехники при попытке штурма города.

Также, российские оккупанты готовятся к третьей фазе крупных штурмов вокруг Авдеевки и к третьего массированного штурма самого города. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

В то же время, как сообщил журналист Юрий Бутусов, военные подразделения РФ пересекли линию железной дороги возле села Степное и начали атаку на само село к северу от Авдеевки. Российская пехота сейчас находится за железной дорогой, готовится расширить свои позиции и атаковать Авдеевский коксохимический завод, который контролирует подступы к Авдеевке.

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война в Украине Авдеевка Бахмут
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