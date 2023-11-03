РФ пойдет на новый штурм Авдеевки: названа цель №1 для российских оккупантов

Армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку. За сутки российские захватчики около 40 раз обстреляли из артиллерии территорию громады.

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Авдеевский коксохимический завод - цель оккупантов / Коллаж: Главред, фото: akhz.metinvestholding.com, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Российские оккупанты планируют захватить Авдеевский коксохимический завод. На фоне отсутствия успехов на фронте это их новая цель. Об этом заявил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона 3 ноября.

По словам Барабаша, армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку. За сутки российские захватчики около 40 раз обстреляли из артиллерии территорию громады.

Возле Авдеевки продолжаются стрелковые бои, враг обстреливает позиции ВСУ и пытается штурмовать. Для этого оккупанты не используют технику, а отправляют только пехоту, которая пытается штурмовать Авдеевку на юге и севере.

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При этом захват Авдеевского коксохимического завода - цель оккупантов. Об этом свидетельствует перехват разговоров российских военных вблизи Авдеевки.

"Есть перехват, даже в телеграм-каналах развивают всю эту историю. Теперь у них новая цель – это коксохим, надо "взять коксохим" и точка. Мы понимаем, что третья волна со дня на день начнется, сейчас немного просохнут почвы и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим", – сообщил глава военной администрации.

Ситуация в Авдеевке - последние новости

Битва за Авдеевку еще не подошла к концу несмотря на то, что за последние три дня российские оккупанты снизили количество ударов. Ситуация на этом участке фронта довольно критична, а на интенсивность обстрелов мог повлиять погодный фактор. Такое мнение озвучил военный эксперт Алексей Мельник.

Войска России собрали в районе Авдеевки до 40 тысяч оккупантов и 300 танков, однако количества боевых столкновений там стало меньше, чем под Марьинкой. ВСУ не собираются оставлять город. Тем временем на Западе пишут, что у оккупантов есть определенные успехи на Авдеевском направлении – россияне контролируют фланги города, и это может осложнить снабжение украинских войск в Авдеевке.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты на Авдеевском направлении несут еще большие потери, чем во время предыдущей наступательной операции под Бахмутом.

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