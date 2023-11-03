РФ пойдет на новый штурм Авдеевки: названа цель №1 для российских оккупантов

Российские оккупанты планируют захватить Авдеевский коксохимический завод. На фоне отсутствия успехов на фронте это их новая цель. Об этом заявил начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш в эфире телемарафона 3 ноября.
По словам Барабаша, армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку. За сутки российские захватчики около 40 раз обстреляли из артиллерии территорию громады.
Возле Авдеевки продолжаются стрелковые бои, враг обстреливает позиции ВСУ и пытается штурмовать. Для этого оккупанты не используют технику, а отправляют только пехоту, которая пытается штурмовать Авдеевку на юге и севере.
При этом захват Авдеевского коксохимического завода - цель оккупантов. Об этом свидетельствует перехват разговоров российских военных вблизи Авдеевки.
"Есть перехват, даже в телеграм-каналах развивают всю эту историю. Теперь у них новая цель – это коксохим, надо "взять коксохим" и точка. Мы понимаем, что третья волна со дня на день начнется, сейчас немного просохнут почвы и они поедут, потому что есть определенное накопление. Мы это видим и слышим", – сообщил глава военной администрации.
Ситуация в Авдеевке - последние новости
Битва за Авдеевку еще не подошла к концу несмотря на то, что за последние три дня российские оккупанты снизили количество ударов. Ситуация на этом участке фронта довольно критична, а на интенсивность обстрелов мог повлиять погодный фактор. Такое мнение озвучил военный эксперт Алексей Мельник.
Войска России собрали в районе Авдеевки до 40 тысяч оккупантов и 300 танков, однако количества боевых столкновений там стало меньше, чем под Марьинкой. ВСУ не собираются оставлять город. Тем временем на Западе пишут, что у оккупантов есть определенные успехи на Авдеевском направлении – россияне контролируют фланги города, и это может осложнить снабжение украинских войск в Авдеевке.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что российские оккупанты на Авдеевском направлении несут еще большие потери, чем во время предыдущей наступательной операции под Бахмутом.
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