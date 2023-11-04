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РФ готова к большим потерям у Авдеевки ради мелких территориальных достижений

Руслана Заклинская
4 ноября 2023, 15:23
Значительные потери россиян связаны с успешным использованием украинскими защитниками современных противотанковых систем, БПЛА и высокоточной артиллерии.
РФ готова к большим потерям у Авдеевки ради мелких территориальных достижений
Россияне готовы жертвовать военными ради территориальных достижений / Коллаж: Главред, фото : facebook.com Генеральный штаб ВСУ

Российские войска понесли значительные потери в попытках штурмовать позиции украинских войск вблизи Авдеевки на Донбассе. В течение последних трех недель Россия потеряла примерно 200 единиц бронетехники в ходе штурма города. Об этом сообщила в субботу, 4 ноября, разведка Министерства обороны Британии.

Разведка Британии указывает, что такие большие потери оккупантов связаны с успешным использованием украинскими защитниками современных ручных противотанковых систем, мин, беспилотных летательных аппаратов и высокоточных артиллерийских комплексов.

"Это, вероятно, связано с сочетанием относительной эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, неуправляемых боеприпасов, сброшенных с воздуха и высокоточных артиллерийских систем", - говорит разведка.

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Россияне перешли к штурмам в этом секторе, используя мотопехоту. Однако эта тактика привела к серьезным потерям в военных рядах РФ из-за продвижения по открытой местности.

"Российское руководство продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений", - отмечает разведка Британии.

После трех недель активных боевых действий и многочисленных атак российской армии в районе Авдеевки, оккупанты потеряли около 125 единиц бронетехники и несколько тысяч солдат - это эквивалент армейского батальона.

Ситуация вблизи Авдеевки

Напомним, российские войска на Донбассе сконцентрировали значительное количество военного личного состава. Около 40 тысяч оккупантов и почти 300 танков сосредоточено в районе Авдеевки. ВСУ продолжают защищать город и не планируют покидать его.

Битва за Авдеевку продолжается, даже несмотря на то, что российские оккупанты уменьшили количество обстрелов в течение последних дней. Ситуация на фронте остается напряженной, на интенсивность обстрелов могут влиять погодные условия.

Также для россиян главной целью является захват Авдеевского коксохимического завода. Армия РФ пытается окружить Авдеевку, там продолжаются активные бои.

Кроме этого, оккупанты готовятся к третьей серии масштабных штурмов под Авдеевкой и третьего общего штурма самого города. Геолокационные кадры свидетельствуют о том, что российские войска продолжают продвигаться на юго-запад от Красногоровки к железнодорожной линии на северо-западе от города. ВСУ продолжают противостоять российским наступлениям вблизи Авдеевки и отражают российские атаки.

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война в Украине Авдеевка ВСУ ВС РФ
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