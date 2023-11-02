Оккупанты готовятся к новому наступлению на Авдеевку: попрут в лобовую атаку

Захватчики могут перейти к лобовым атакам под руководством пехоты, потому что в октябре потеряли на этом направлении очень много техники.

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Оккупанты готовятся к новому наступлению на Авдеевку/ коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Российские оккупационные войска, вероятно, готовятся осуществить новую волну атак в районе Авдеевки, несмотря на то, что в октябре они понесли большие потери в технике и живой силе на этом направлении.

Захватчики могут готовиться к лобовым атакам под командованием пехоты после тяжелой артиллерийской подготовки, чтобы компенсировать большое количество техники, потерянной во время боевых действий в октябре. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Проект геолокации с открытым исходным кодом GeoConfirmed после обработки коммерчески доступных спутниковых снимков пришел к выводу, что с 9 октября было повреждено и уничтожено по меньшей мере 197 транспортных средств российских оккупантов.

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Отмечается, что оккупанты потеряли:

99 транспортных средств во время первой волны атак с 9 по 13 октября,

94 транспортных средства во время второй волны с 14 по 23 октября,

есть также четыре подтвержденных и 18 потенциально потерянных автомобилей с 24 по 31 октября.

Аналитики GeoConfirmed охарактеризовали потери российских захватчиков под Авдеевкой как наибольшие в течение такого сжатого срока с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Аналитики ISW пришли к выводу, что нынешняя ситуация под Авдеевкой демонстрирует неспособность российского генерального штаба усвоить уроки после предыдущих неудачных наступательных операций оккупантов в Украине.

Ситуация в районе Авдеевки

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что РФ несет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом. При этом бои за Авдеевку идут на значительно меньшем участке, чем это было с зимним наступлением РФ под Бахмутом.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что враг готовит новое наступление на Авдеевку. В этот момент, российские оккупанты на Авдеевском направлении перегруппировываются. Украинские войска готовятся к отражению третьей с 10 октября атаки врага.

В статье The New York Times подчеркнули, что бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну. Отмечается, что Путин хочет захватить Авдеевку, потому что этот город имеет стратегическую военную ценность. Для российского диктатора это стало бы "огромной победой".

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