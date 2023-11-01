Оккупанты отвели часть подразделений от Работино: у врага бешенные потери

Эксперт Александр Коваленко убежден, что потери оккупантов составляют более 50-60%.

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Оккупанты отвели подразделения от Работино / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 14 окрема механізована бригада

Российские оккупанты отвели часть подразделений 42-й мотострелковой от Работино Запорожской области. А все дело в том, что они не могут удерживать позиции, так как ВСУ нанесли им огромные потери. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Сообщается, что потери оккупантов составляют более 50-60%. Речь идет о подразделениях 71-го и 291-го МСП.

"Обычно в компенсацию потерь подвозят прямо на линию боевого столкновения, без вывода за пределы линии боестолкновений. Интересно, что там случилось, что пришлось аж прямо вот так выводить, да ещё и из такой экстремальной зоны", – заявил Коваленко. видео дня

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

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