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Бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну – The New York Times

Алёна Воронина
1 ноября 2023, 09:48
Путин хочет захватить Авдеевку, потому что этот город имеет стратегическую военную ценность. Для российского диктатора это стало бы "огромной победой".
Украинские военные
Бои за Авдеевку стали самыми кровавыми за всю войну/ коллаж: Главред, фото: 14 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

За город Авдеевка Донецкой области и Украина, и страна-агрессор Россия платят "большую цену". Потери российских захватчиков больше чем те, которые понесла оккупационная армия во время боев в прошлом году и под Угледаром в марте 2023 года.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин хочет захватить этот город, потому что он имеет стратегическую военную ценность. Для главы Кремля это было бы большой победой – захватить город после стольких лет сопротивления. Об этом говорится в статье The New York Times.

Журналисты издания со ссылкой на украинских военных, российских "военкоров" и независимых военных аналитиков отмечают, что украинская артиллерия уничтожала бронеколоны россиян на подступах к Авдеевке, а российскую пехоту, которая выходила из техники, уничтожали дронами.

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Отмечается, что российским оккупантам за почти три недели битвы не удалось достичь прорыва, которого они хотели. При этом оккупанты, по данным Американского института изучения войны, потеряли на поле боя сотни человек и более 100 единиц бронетехники и танков. Захватчикам всё же удалось немного продвинуться, но очень большой ценой.

Но авторы материала со ссылкой на украинского военного также отмечают, что украинская армия тоже терпит большие потери. По словам неназванного бойца, из более чем 50 человек в его подразделении после первых дней боев остались нераненными только шестеро защитников.

В The New York Times считают, что Авдеевка имеет стратегическую военную ценность. Аналитики объясняют, что если российским оккупантам удастся захватить этот украинский город, то защитники Украины будут отброшены от порога Донецка. Также захват города может открыть для оккупантов основные железнодорожные и автомобильные пути в этом районе.

Кроме этого, для российского диктатора Владимира Путина захват Авдеевки имеет и политическую ценность. В издании отмечают, что для главы Кремля это было бы большой победой – захватить город после стольких лет сопротивления.

Ситуация в Авдеевке

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что РФ несет в боях за Авдеевку еще большие потери, чем в свое время под Бахмутом. При этом бои за Авдеевку идут на значительно меньшем участке, чем это было с зимним наступлением РФ под Бахмутом.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что враг готовит новое наступление на Авдеевку. В этот момент, российские оккупанты на Авдеевском направлении перегруппировываются. Украинские войска готовятся к отражению третьей с 10 октября атаки врага.

Майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, что будет, если ВСУ выйдут из Авдеевки. Алексей Гетман убежден, что уход из Авдеевки не изменит ситуации на восточном фронте.

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