РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге: вспыхнул пожар, предприятие не работает

В ночь на 1 ноября в Кременчуге прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. Начальник Полтавской ОВА Филип Пронин сообщил, что оккупанты ударили "Шахедом" по нефтеперерабатывающему заводу, в результате чего вспыхнул пожар.
"Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину дронами. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов. К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая", - написал Пронин в Telegram.
По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.
Сейчас предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте.
Пронин также добавил, что часть вражеских беспилотников удалось сбить.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 1 ноября 2023 года российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа Shahed-136/131 и управляемую авиационную ракету Х-59.
Район пуска Х-59 и части "шахедов" - Курская область России, остальные вражеские ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарский РФ, сообщили в Воздушных силах.
Во время ночной атаки в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Ударные БПЛА уничтожались по маршруту следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины.
Всего сбито 18 из 20 ударных дронов Shahed-136/131. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Как сообщал Главред, в ночь на 31 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских дронов. Работали силы ПВО.
Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о ночном вражеском ракетном ударе по Миргородскому району. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, повреждения гражданской или критической инфраструктуры не зафиксированы.
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