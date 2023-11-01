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РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге: вспыхнул пожар, предприятие не работает

Анна Ярославская
1 ноября 2023, 07:58
Ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину дронами. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов.
РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге
РФ ударила по нефтезаводу в Кременчуге / Фото: t.me/poltavskaOVA

В ночь на 1 ноября в Кременчуге прогремели взрывы. В области была объявлена воздушная тревога. Начальник Полтавской ОВА Филип Пронин сообщил, что оккупанты ударили "Шахедом" по нефтеперерабатывающему заводу, в результате чего вспыхнул пожар.

"Этой ночью враг неоднократно атаковал Полтавщину дронами. Воздушная тревога продолжалась более четырех часов. К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели. Ситуация контролируемая", - написал Пронин в Telegram.

По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.

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Сейчас предприятие не работает. Все соответствующие службы на месте.

Пронин также добавил, что часть вражеских беспилотников удалось сбить.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 1 ноября 2023 года российские оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, применив ударные беспилотники типа Shahed-136/131 и управляемую авиационную ракету Х-59.

Район пуска Х-59 и части "шахедов" - Курская область России, остальные вражеские ударные БпЛА атаковали с юго-восточного направления - Приморско-Ахтарский РФ, сообщили в Воздушных силах.

Во время ночной атаки в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Ударные БПЛА уничтожались по маршруту следования тактической авиацией, зенитными ракетными подразделениями, а также мобильными огневыми группами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины.

Всего сбито 18 из 20 ударных дронов Shahed-136/131. Также уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Уничтожены 18 ударных БПЛА и один кар Х-59
Уничтожены 18 ударных БПЛА и одна ракета Х-59 / t.me/kpszsu

Как сообщал Главред, в ночь на 31 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских дронов. Работали силы ПВО.

Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин сообщил о ночном вражеском ракетном ударе по Миргородскому району. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, повреждения гражданской или критической инфраструктуры не зафиксированы.

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