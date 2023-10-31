Ночью РФ атаковала Украину дронами: что известно

"Шахеды" зафиксировали в Николаевской, Кировоградской, Винницкой и Хмельницкой областях, сообщили в Воздушных силах.

https://glavred.info/ukraine/nochyu-rf-atakovala-ukrainu-dronami-chto-izvestno-10512706.html Ссылка скопирована

Силы ПВО сбивали российские дроны ночью 31 октября / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/4totytynas

В ночь на 31 октября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки российских дронов. Работали силы ПВО.

Как сообщили в Воздушных силах, "шахеды" зафиксировали в Николаевской, Кировоградской, Винницкой и Хмельницкой областях.

"Ударные БпЛА в Хмельницкой области, курсом на Староконстантинов", - говорится в сообщении.

видео дня

Первый заместитель руководителя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил в Facebook, что ночью 31 октября в области работала ПВО по вражеским беспилотникам.

"Хмельницкая область благодарна нашим силам ПВО за надежную оборону", - написал он.

По данным Тюрина, в результате атаки БпЛА пострадавших и разрушений нет.

В Миргороде Полтавской области также минувшей ночью прозвучали взрывы во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал Миргород online.

Как сообщал Главред, российские оккупанты в ночь на воскресенье, 29 октября, ударили по Украине дронами-камикадзе. Всего за ночь они запустили 5 беспилотников, все вражеские дроны были сбиты.

Российские войска уже применяют на фронте модифицированные дроны- камикадзе "Ланцет" - "Изделие-53", их главной целью является украинская артиллерия и бронированная техника на линии фронта.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.