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В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА "Изделие-53" - враг бьет по артиллерии

Яна Ставская
29 октября 2023, 11:46
Россияне применяют модифицированные "Ланцеты" только на фронте. Но украинская разведка узнала о них заранее.
В ВСУ подтвердили первые применения РФ БПЛА 'Изделие-53' - враг бьет по артиллерии
Целью "Изделия-53" остается украинская военная техника / Коллаж Главреда. Фото: скриншот, ISW, Минобороны России

Российские войска уже применяют на фронте модифицированные дроны- камикадзе "Ланцет" - "Изделие-53", их главной целью является украинская артиллерия и бронированная техника на линии фронта.

Как сообщил в эфире телемарафона командир роты БПЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко, сейчас Россия сосредоточена на производстве двух типов беспилотников - для истощения ПВО Украины и поражения военной техники на передовой.

"Если говорить о "газонокосилках", то тут ситуация какая: они пытаются придумать массовый БПЛА, который способен залетать внутрь нашего оперативного пространства, в глубину, в гражданские города. Основная его задача - это не столько нанести поражение гражданскому населению или террор гражданских, а разрядить нашу ПВО, чтобы потом за счет "Шахедов", которые несут более мощный боеприпас, а также ракет в дальнейшем нанести поражение по нашей инфраструктуре и гражданским жителям", - пояснил Федоренко.

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Однако эти вызовы наши силы ПВО понимают, подчеркнул военный.

"Соответствующий комплекс мер уже принимается, чтобы не дать возможность БПЛА такого типа разряжать нашу ПВО. И они будут поражаться другими средствами. Как это будет происходить - комментировать не будем", - добавил Федоренко.

Изделие-53 - что это за российский дрон

Изделие-53 - совсем другой БПЛА ударного применения, который россияне выпускают по украинским артсредствам, заметил Федоренко.

"Это модифицированный Ланцет. Пока широко не применяется", - уточнил он.

Основная философия этих БПЛА, по словам Федоренко, - их можно запускать централизованно в воздух, и программное обеспечение, которое у них есть, даст якобы возможность противнику в автономном режиме определять цели, которые находятся на передней линии и внутри оперативного пространства.

"Таким образом, наносить удары по нашим артсредствам, легкобороненной и бронированной технике", - отметил военный.

Однако украинским средствам разведки было известно об этом заранее, поэтому внедряются соответствующие шаги и меры, чтобы в случае, если этот БПЛА будет успешным, он не мог в полной мере применяться по артсредствам ВСУ и в целом по силам обороны.

Россия применяет модифицированный Ланцет

По данным Института изучения, войны российские оккупанты в войне против Украины начали применять обновленную версию беспилотников Ланцет, которую назвали Изделие-53.

Дрон якобы оснащен системой автоматического поведения и с его помощью россияне надеются на преодоление ПВО ВСУ. Захватчики планируют массовые синхронизированные атаки.

Вместе с тем, в Воздушных силах отмечают, что войска оккупантов готовят новые массированные удары по Украине.

"Мы не то, что готовимся - мы готовы. Потому что 24/7 - это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", - сказал спикер ПС Юрий Игнат.

В ночь на 29 октября враг снова выпустил по Украине дроны-камикадзе. Все 5 БПЛА противника, по информации Генштаба, были уничтожены.

Кроме того, ВС РФ выпустили и ракету Х-59. Ракету оккупанты направляли на объект в Полтавской области. По предварительным данным, обошлось без потерь и серьезных последствий.

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