"Здесь без вариантов": в Воздушных силах сказали, готова ли Украина к мощным атакам РФ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы совершать новые массированные атаки. Защитники нашего государства вынуждены ожидать угрозы в любой момент.

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В Воздушных силах сказали, готова ли Украина к мощным атакам РФ/ коллаж: Главред, фото: Днепропетровская ОВА, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия может готовиться к новым массовым обстрелам Украины. Но украинские военные готовы к вероятным атакам российских оккупантов.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что защитники нашего государства вынуждены ожидать угрозы в любой момент.

"Мы не то, что готовимся – мы готовы. Потому что 24/7 – это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", – отметил Игнат. видео дня

Он не исключает, что российские захватчики могут готовиться к совершению новых массированных атак. Игнат напомнил, что после многочисленных атак на Киев ракетами и дронами оккупанты взяли паузу. Вероятно, такое затишье означает, что враг пытается накопить ракеты.

Представитель Воздушных сил отметил, что захватчики делают паузы, потому что ракеты и другие боеприпасы у них имеются не в бесконечных количествах. Оккупанты это понимают, и поэтому наносят такие одиночные удары. Так, вчера били ракетой "Искандер", а в ночь на 29 октября запустили по Украине одну ракету Х-59.

РФ готовится к новым сильным обстрелам

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ. Он подчеркнул, что Украина готовится к ударам страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.

В ВСУ отмечали, что РФ готовит новые удары по Украине, и назвали признаки грядущих атак. Российские оккупанты готовятся к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины.

Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун предположил, что осенью и зимой РФ будет бить по больницам учебных заведениях. Также они традиционно могут наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает гражданское заселение, в частности, по объектам энерго- и водоснабжения.

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