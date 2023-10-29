"Здесь без вариантов": в Воздушных силах сказали, готова ли Украина к мощным атакам РФ

Страна-агрессор Россия может готовиться к новым массовым обстрелам Украины. Но украинские военные готовы к вероятным атакам российских оккупантов.
Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что защитники нашего государства вынуждены ожидать угрозы в любой момент.
"Мы не то, что готовимся – мы готовы. Потому что 24/7 – это привычная работа Воздушных сил на протяжении всей этой войны. Здесь без вариантов, должны ожидать в любой момент любой угрозы, любую воздушную цель", – отметил Игнат.видео дня
Он не исключает, что российские захватчики могут готовиться к совершению новых массированных атак. Игнат напомнил, что после многочисленных атак на Киев ракетами и дронами оккупанты взяли паузу. Вероятно, такое затишье означает, что враг пытается накопить ракеты.
Представитель Воздушных сил отметил, что захватчики делают паузы, потому что ракеты и другие боеприпасы у них имеются не в бесконечных количествах. Оккупанты это понимают, и поэтому наносят такие одиночные удары. Так, вчера били ракетой "Искандер", а в ночь на 29 октября запустили по Украине одну ракету Х-59.
РФ готовится к новым сильным обстрелам
Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ. Он подчеркнул, что Украина готовится к ударам страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.
В ВСУ отмечали, что РФ готовит новые удары по Украине, и назвали признаки грядущих атак. Российские оккупанты готовятся к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины.
Генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун предположил, что осенью и зимой РФ будет бить по больницам учебных заведениях. Также они традиционно могут наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает гражданское заселение, в частности, по объектам энерго- и водоснабжения.
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