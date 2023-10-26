РФ готовит новые удары по Украине: в ВСУ назвали признаки грядущих атак

Российские оккупанты готовятся к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры Украины.

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РФ готовит новые ракетные удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Российские оккупанты сделали паузу в применении ракет воздушного базирования типа Х-101 для ударов по Украине. Представитель Сил обороны юга Наталия Гуменюк заявила, что это может свидетельствовать о том, что РФ копит ракеты и готовится к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры.

По словам Гуменюк, сейчас в акватории моря зафиксировано пребывание пяти кораблей РФ, среди которых подлодка – ракетоноситель с четырьмя "Калибрамы". Пуски ракет с такого носителя трудно обнаружить противовоздушной обороне.

Высокоточные ракеты этого типа оккупанты могут использовать для нанесения ударов по критическим объектам, как РФ это делала в прошлом году.

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"В любом случае, пребывание ракетоносителей в Черном море – это высокий уровень ракетной угрозы для всей территории Украины. Когда они выходят на боевое дежурство, опасность растет, и реагировать нужно оперативно", – сказала Гуменюк национального телемарафона "Единые новости".

Как сообщал Главред, при ударах по украинской инфраструктуре страна-агрессор Россия все больше дополняет использование беспилотников Shahed-131/136 более дешевыми и легкими вариантами дронов отечественного производства. Речь идет о БПЛА Italmas. Эти дроны легче Shahed, их труднее обнаружить и сбить.

Ракетные удары РФ по Украине

Украина готовится к ударам страны-агрессоры России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что "ракетная пауза - это не хорошо, а наоборот плохо". По его словам, Россия накапливает ракеты для дальнейших обстрелов украинских городов, сейчас продолжается "разведка" пусками ударных БПЛА.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о том, по каким объектам российские оккупанты могут бить в зимний период.

Министр энергетики Герман Галущенко ранее призвал украинцев покупать генераторы. По словам министра, людям нужны такие приборы, чтобы поддерживать работу автономных устройств, которым нужна электроэнергия. Украина постарается сделать все, чтобы генераторы не пригодились.

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