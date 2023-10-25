Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ: "В этом году будем отвечать"

Украина готовится к ударам страны-агрессоры России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после проведения ежедневного селекторного совещания. Он подчеркнул, что враг боится ответа Украины, и поэтому перебрасывает подальше флот и авиацию.
"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году не только будем защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше от наших границ", – заявил Зеленский.
Также президент Украины рассказал, что во время совещания он заслушал информацию о ситуации на фронте и поступлении техники и боеприпасов.
"Ежедневный селектор. Получил отчеты о поступлении техники, боеприпасов, новых контрактах и новой географии поставок. Заслушал информацию по фронту. Купянск, Авдеевка – тяжелые, вязкие бои, но наши воины держат позиции. Враг пытается уничтожать без разбора всё, до чего может дотянуться. Берислав, Боровая. Устраняем последствия обстрелов, помогаем людям", – отметил глава Украинского государства.
В каких случаях в Украине будут отключать свет по графикам
Ранее генеральный директор компании-провайдера электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в ответ на вопрос, будут ли в Украине отключать свет зимой, отметил, что это сложно спрогнозировать. По его словам, отключение света может происходить по двум причинам: если будет недостаточно произведенной электроэнергии или если в результате обстрелов будут повреждены сети и объекты энергетической инфраструктуры.
В Минэнерго объяснили ситуацию относительно возможных отключений света по графикам. Там отметили, что в Украине пока не применяются графики отключения света. Во всех областях вырабатывается достаточно электроэнергии, поэтому экстренные меры не требуются. Свет может исчезать лишь в случаях массированных ударов оккупантов по энергоинфраструктуре, технологических нарушений и неблагоприятных погодных условий.
Также в Укрэнерго объяснили, чего ждать зимой и будут ли "многочасовые отключения света", которыми сейчас пугают в сети. В компании заявили: информация в сети об отключении света – это фейк. Графики были составлены на случай обстрелов, а "графика обстрелов" никто не знает.
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