Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ: "В этом году будем отвечать"

В этом году Украина будет не только защищаться от ракетных ударов по энергоинфраструктуре, но и отвечать на них. РФ боится и перемещает флот и авиацию.

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Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис президента Украины

Украина готовится к ударам страны-агрессоры России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после проведения ежедневного селекторного совещания. Он подчеркнул, что враг боится ответа Украины, и поэтому перебрасывает подальше флот и авиацию.

"Готовимся к ударам террористов по энергетической инфраструктуре. В этом году не только будем защищаться, но и отвечать. Враг это хорошо знает. Сначала убрали из Крыма флот, теперь перемещают и свою авиацию дальше от наших границ", – заявил Зеленский.

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Также президент Украины рассказал, что во время совещания он заслушал информацию о ситуации на фронте и поступлении техники и боеприпасов.

"Ежедневный селектор. Получил отчеты о поступлении техники, боеприпасов, новых контрактах и новой географии поставок. Заслушал информацию по фронту. Купянск, Авдеевка – тяжелые, вязкие бои, но наши воины держат позиции. Враг пытается уничтожать без разбора всё, до чего может дотянуться. Берислав, Боровая. Устраняем последствия обстрелов, помогаем людям", – отметил глава Украинского государства.

В каких случаях в Украине будут отключать свет по графикам

Ранее генеральный директор компании-провайдера электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в ответ на вопрос, будут ли в Украине отключать свет зимой, отметил, что это сложно спрогнозировать. По его словам, отключение света может происходить по двум причинам: если будет недостаточно произведенной электроэнергии или если в результате обстрелов будут повреждены сети и объекты энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго объяснили ситуацию относительно возможных отключений света по графикам. Там отметили, что в Украине пока не применяются графики отключения света. Во всех областях вырабатывается достаточно электроэнергии, поэтому экстренные меры не требуются. Свет может исчезать лишь в случаях массированных ударов оккупантов по энергоинфраструктуре, технологических нарушений и неблагоприятных погодных условий.

Также в Укрэнерго объяснили, чего ждать зимой и будут ли "многочасовые отключения света", которыми сейчас пугают в сети. В компании заявили: информация в сети об отключении света – это фейк. Графики были составлены на случай обстрелов, а "графика обстрелов" никто не знает.

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