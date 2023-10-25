Шойгу осрамился заявлением об уничтожении 24 украинских самолетов за 5 дней: его высмеяли

Над пособником Путина из-за такой "статистики" начали смеяться в сети, напомнив ему еще и предыдущие лживые заявления.

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Шойгу оконфузился заявлением об уничтожении 24 украинских самолетов за 5 дней/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Офис президента Украины

Министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу оконфузился заявлением о том, что российские оккупанты якобы за 5 дней сбили 24 украинских самолета.

Такую "статистику" Шойгу объявил, когда посещал российских захватчиков из подразделений группировки "Восток" и вручал им медальки. Соответствующее видео с заявлением пособника российского диктатора Путина опубликовало Минобороны страны-агрессора.

Российский министр обороны сказал перед оккупантами, что якобы РФ удалось сбить 24 украинских самолета за 5 дней. По его словам, в России будто бы появились комплексы, которые позволяют это делать.

видео дня

Однако такому заявлению Шойгу не поверили даже многие россияне. В комментариях в мессенджерах и соцсетях его начали сравнивать с официальным представителем Минобороны РФ Игорем Конашенковым, который прославился лживыми сводками о ходе российского вторжения в Украину.

Пользователи напомнили Шойгу в комментариях, что Россия уже заявляла, якобы украинская авиация была уничтожена еще в начале полномасштабного вторжения. Некоторые шутили, якобы "надо было сказать еще большую цифру, чего же так мало", а кто-то отмечал, что, получается, у Украины даже больше авиации, чем в РФ. Кто-то из пользователей даже назвал хваленые комплексы, которыми якобы сбивались украинские самолеты, "комплексами неполноценности".

Большинство комментариев указывали на несоответствие в кремлевской пропаганде и высмеивали такое заявление российского министра обороны.

Комментарии к заявлению Шойгу/ скрин Telegram

Комментарии к заявлению Шойгу/ скрин Telegram

Комментарии к заявлению Шойгу/ скрин Telegram

Комментарии к заявлению Шойгу/ скрин Telegram

Комментарии к заявлению Шойгу/ скрин Telegram

Напомним, эксперт объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе как годе возможного окончания войны в Украине. По словам военного эксперта портала Defense Express Ивана Киричевского, сейчас рано говорить о том, что война может завершиться в 2024 году. Еще не сложилась внешняя рамка событий, которая давала бы возможность делать какие-то прогнозы.

Ранее сообщалось, что Шойгу испугался военных учений НАТО и заявил о подготовке ядерного удара по РФ. По словам Шойгу, войска НАТО регулярно проводят большие учения, которые якобы базируются на "сценариях военного конфликта" с Россией и Беларусью.

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