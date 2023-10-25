В Бердянске взорвали оккупанта: взрывчатка была заложена под сиденье авто

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали российского оккупанта. Захватчик погиб на месте.
Взрывчатка была заложена в автомобиль, в котором находился оккупант. О его ликвидации сообщил один из пропагандистских Telegram-каналов. При этом в публикации не раскрыли личность "двухсотого" захватчика.
Отмечается, что событие произошло вечером в понедельник, 23 октября, около 21:00 на улице Мичурина недалеко от жилого дома.
В сообщении сказано, что транспортное средство "взорвали неизвестные". Взрывчатка была заложена под сиденье водителя "копейки", на которой ездил захватчик.
После происшествия так называемые правоохранительные органы "возбудили уголовное дело о теракте и хранении взрывчатых веществ", говорят в российских пропагандистских СМИ. Оккупанты начали искать партизан, которые смогли провернуть такую успешную операцию во вражеском тылу.
Взрывы на оккупированных территориях
Напомним, 20 октября в Крыму были мощные взрывы, над Джанкоем - дым. Партизаны сообщали, что в Джанкое могли быть попадания ракет. Взрывы слышали также в других местах оккупированного полуострова.
22 октября в Севастополе состоялись мощные взрывы и было видно огромное зарево. В Севастополе была объявлена воздушная тревога, а взрывы слышали в районе Казачьей бухты.
24 октября в Севастополе раздавались взрывы и стрельба. О взрывах в Севастополе сообщили около 4 часов утра во вторник, 24 октября. В оккупационной администрации города заявили, что Черноморский флот РФ якобы отражает "возможную подводную атаку".
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