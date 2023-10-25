Россия "хочет" ударить по Украине космической ракетой: Данилов разнес оккупантов

Деградация в стране-агрессоре РФ набирает обороты, Киеву известно о планах врага, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Мечты России нам давно известны, пусть сначала космосом овладеют - Данилов / Коллаж: Главред, фото: соцсети, СНБО

Украине известно о "замыслах" страны-оккупанта России нанести удар космической ракетой, однако речь идет лишь о мечтах, поскольку Москва не может овладеть технологиями в космической сфере. Деградация в государстве набирает обороты. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он прокомментировал сведения немецкого Bild о том, что в январе прошлого года бывший руководитель российского Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал Путину ударить по большому украинскому городу космической ракетой.

"Это известная вещь. Это произошло в тот период, когда Рогозин, я извиняюсь за непарламентское выражение, получил себе (ранение на фронте, - ред.) в пятую точку. И эта ситуация нам была давно известна. А эти мечты, что из космоса сюда запускать ракеты на наш какой-то большой город — они пусть сначала космосом овладеют", - отметил Данилов. видео дня

Также Алексей Данилов подчеркнул, что на самом деле Россия не способна работать над развитием своей космической программы, а "деградационные процессы" на территории государства набирают обороны.

"Планы" России ударить по Украине космической ракетой

Немецкое издание Bild 24 октября опубликовало информацию, согласно которой Путину предложили ударить по Украине космической ракетой. В частности, журналисты опубликовали фрагмент записи разговора на тот момент главы Роскомоса Дмитрий Рогозина с генеральным директором ракетно-космического центра Прогресс Дмитрием Барановым, в котором они обсуждали возможность нанесения такого удара.

Согласно данным журналистов, 16 января 2022 года план был доведен до директора Кремля Владимира Путина, однако как он отреагировал – неизвестно.

В ГУР потроллили Рогозина, комментируя информацию о том, что он предлагал ударить по Украине космической ракетой. В военной разведке не подтвердили, но и не опровергли факт подобной инициативы со стороны Рогозина, но отметили, что российский политик навряд ли компетентен в космической сфере.

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