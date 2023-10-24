Путину предложили ударить по Украине космической ракетой: СМИ раскрыли детали

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предлагал диктатору Владимиру Путину нанести удар по крупному украинскому городу с помощью космической ракеты.
Об этом свидетельствуют записи разговоров Дмитрия Рогозина с Дмитрием Барановым — гендиректором ракетно-космического центра "Прогресс", которыми располагает немецкое издание Bild.
Возможность удара по Украине с помощью космической ракеты обсуждалась в начале января 2023. При этом даже российские чиновники решили, что оптимальнее всего запустить её с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту.
Что не так с планом атаки по Украине космической ракетой
По словам Баранова, главная проблема в том, что из-за сверхзвукового входа в атмосферу существующие тяжёлые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться при скорости 6 км/сек.
При этом Рогозин обещает посоветоваться об этом с конструктором Юрием Соломоновым. Спустя несколько дней тот нашёл решение. Ещё один риск, который обсуждали Рогозин и Баранов, — то, что части ракеты могут упасть на территорию РФ. Их также беспокоило, что погрешность при ударе может составить от 50 до 100 км.
В свою очередь Рогозин спрашивает Баранова, сколько времени ему потребуется на подготовку операции. Тот отвечает, что около шести месяцев. При этом Рогозин называет Владимира Путина "нашим великим и ужасным" и говорит, что передаст ему план через Антона Вайно. По данным издания, план был доведён до президента РФ 16 января. Как он отреагировал на него — неизвестно.
Ранее Рогозин сварганил дикий фейк об атаке ВСУ. По словам Дмитрия Рогозина, по ночам "эротическим голосом" российских военных призывают сдаться.
Напомним, во временно оккупированном Донецке ранее прогремел взрыв в ресторане "Шеш-Беш", где отмечал день рождения бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Погибло двое оккупантов, а сам Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Однако сам он "признает" лишь ранение шейного отдела позвоночника.
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