Легче Shahed, их труднее сбить: РФ атакует Украну новыми дронами Italmas – ISW

При ударах по украинской инфраструктуре страна-агрессор Россия все больше дополняет использование беспилотников Shahed-131/136 более дешевыми и легкими вариантами дронов отечественного производства. Речь идет о БПЛА Italmas. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.
23 октября российские СМИ предположили, что российские войска во время атаки беспилотников на Киевскую область впервые в Украине применили новые беспилотники большой дальности Italmas.
Дроны Italmas легче Shahed, их труднее обнаружить и сбить. Кроме того, Italmas дешевле "шахедов", а это означает, что их можно больше производить и использовать, но они несут на себе меньший вес.
"Они легче "Герани" ("Шахед" - ред.), работают на газе и издают совсем другой звук, из-за которого их сложнее распознать и сбить", - говорится в сообщении.
Кодовое наименование БПЛА на производстве – "Изделие 54".
Российские источники пишут, что российские оккупационные войска будут использовать беспилотники Italmas в тандеме с Shahed.
Ранее ISW оценивал, что Россия, вероятно, пытается расширить и диверсифицировать свой арсенал беспилотников, ракет и управляемых бомб для ударов по критически важной украинской инфраструктуре накануне осенне-зимнего сезона. Увеличение использования беспилотников Italmas, вероятно, является частью этих усилий по диверсификации.
Как сообщал Главред, в ВСУ сообщили, что РФ атакует Украину новыми беспилотниками. В ночь на 22 октября российские оккупанты нанесли новый удар по Украине, применив в том числе и новые беспилотники, так называемые "газонокосилки".
В ВСУ объяснили, в чем хитрость оккупантов и новых дронов. Эти "гаражные" БПЛА не способны заменить дроны-камикадзе "Shahed", но все же у "газонокосилок" есть своя задача - запугать и истощить ПВО.
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