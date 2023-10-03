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"Кремль ставит рамки для войны": эксперт объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе

Алёна Воронина
3 октября 2023, 11:09 обновлено 3 октября, 11:09
Сейчас рано говорить, что война может завершиться в 2024 году. Еще не сложилась внешняя рамка событий, которая давала бы возможность делать какие-то прогнозы.
Украинские военные, Сергей Шойгу, Иван Киричевский
Эксперт Киричевский объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе/ коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр имени Романа Великого, скрин, соцсети

Тот факт, что министр обороны страны-агрессора России Сергей Шойгу начал говорить о 2025 годе как годе, к которому РФ якобы может достичь всех целей "спецоперации", указывает на то, что Кремль устанавливает какие-то рамки продолжительности войны.

Кремль не хочет втянуться в долговременное противостояние. Такое мнение высказал военный эксперт портала Defense Express Иван Киричевский в интервью Главреду.

"Если исходить из того, что сейчас говорят в РФ, я предлагаю обратить внимание на слова министра обороны РФ Шойгу, который заявил, что всех целей "спецоперации" можно достичь до 2025 года. Конечно, он не уточнил, какие же там цели, но просто тот факт, что министр обороны РФ, фактически второй человек в Кремле, который отвечает за ведение и планирование военной операции, уже публично говорит о 2025 годе, означает, что, похоже, Кремль определенную рамку продолжительности боевых действий может ставить", – отметил Киричевский.

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По его словам, страна-агрессор РФ не хочет долговременной войны, потому что для нее это будет изнурительно в ресурсах.

Однако пока рано говорить, может ли война завершиться в 2024 году, подчеркнул военный эксперт.

"Но говорить, что в 2024 году точно закончится война, здесь рано, как и обещать, что война затянется на годы или на десяток лет – еще не сложилась внешняя рамка событий, которая позволила бы обосновать те или иные сценарии", – отметил он.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что россияне пошли в штурм позиций ВСУ возле Андреевки и ивового. Российские оккупанты пытались отвоевать утраченные позиции в районе Андреевки, однако штурм провалился. Агрессор нанес авиаудары по уже освобожденной Клещиевке Бахмутского направления.

Напомним, украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работиным. Защитники Украины отбили позиции в системе окопов северо-западнее Роботино Запорожской области в период между 12 и 17 сентября и сейчас их удерживают. Об этом свидетельствуют географические кадры, опубликованные 2 октября, и спутниковые снимки, говорится в свежем отчете Института изучения войны.

В ночь на 3 октября РФ атаковала юг и восток Украины. Силы ПВО сбили над Днепропетровской областью 13 дронов-камикадзе и одну крылатую ракету. Но в результате падения обломков в Днепре загорелось частное предприятие, гараж и авто. Спасатели оперативно потушили возгорание. Помимо этого обломки сбитого дрона упали на территории промышленного предприятия в Павлограде – туда же произошло и попадание.

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