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В России официально обвинили Буданова в терроризме

Дмитрий Видоменко
3 октября 2023, 10:27 обновлено 3 октября, 10:33
Страна-агрессор Россия заочно обвинила в терроризме начальника ГУР Кирилла Буданова и других военачальников.
Буданов, Следком
Генералу Буданову в РФ выдвинули заочные обвинения / коллаж Главред, скриншот из видео, Следком РФ

Следственный комитет страны-агрессора России выдвинул заочные обвинения в терроризме начальнику ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба данного ведомства.

Кроме обвинений в адрес Буданова, Следком РФ также предъявил обвинения командующему ВВС Украины Николаю Олещуку, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурденюку, а также командующему Военно-морскими силами страны Алексею Неижпапе.

Агрессоры утверждают, что собрали доказательства якобы "причастности высшего военного руководства Украины к атакам российских регионов беспилотниками".

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Также в российском Следкоме намереваются объявить в розыск Буданова и других военачальников и заочно арестует их.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятные сроки войны РФ против Украины. По его мнению, война РФ против Украины не будет долговременной.

При этом Буданов считает, что после того как Украина победит в войне, страна-агрессор РФ захочет реванша. По его словам, Кремлю понадобится 10 лет, чтобы восстановиться в военном плане.

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ГУР Следком РФ война России и Украины Кирилл Буданов
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