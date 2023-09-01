"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

Кремлю понадобится время, чтобы восстановиться в военном плане после победы Украины в войне.

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Кирилл Буданов считает, что РФ захочет взять реванш после победы Украины / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что после того как Украина победит в войне, страна-агрессор РФ захочет реванша.

По его словам, Кремлю понадобится 10 лет, чтобы восстановиться в военном плане.

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну, и заново начать реванш готовить", - сказал Буданов в интервью Наталии Мосийчук.

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Глава ГУР заверил, что 10 лет у Украины точно будут. А если удастся другими путями после победы Украины влиять на те территории, которые будут созданы, то, возможно, будет гораздо больше.

"Но минимально 10 лет у нас будет", - спрогнозировал он.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может завершиться в 2023 году, однако для этого нужны определенные условия.

"Война может завершиться и в этом году. Все зависит от нескольких компонентов. Если у нас будет продвижение на поле боя, мы будем давить на них и полностью сломаем их моральный дух, то мы можем и не представлять до конца, что произойдет. Пример Херсона показал, как они выводили 40 тысяч человек. Они бежали быстро, стремительно, бросали технику", - сказал Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал будущий вероятный сценарий окончания войны в Украине. По его словам, Украине не дастся легко освобождение оккупированных РФ территорий. Однако по мере продвижения ВСУ на Юге и выхода украинских сил к админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид.

Война России в Украине будет продолжаться и после 2024 года. Вероятная смерть главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и внутренняя борьба в РФ вряд ли являются предвестниками радикальных перемен. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Opinion Макс Гастингс.

"Большой урок современных войн между мощными индустриальными государствами состоит в том, что предстоит ужасное количество смертей и убийств, прежде чем одна или иная сторона победит. Быстрое решение на поле боя редко бывает", - считает он.

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