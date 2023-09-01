УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

Анна Ярославская
1 сентября 2023, 12:04 обновлено 1 сентября, 12:11
34
Кремлю понадобится время, чтобы восстановиться в военном плане после победы Украины в войне.
Кирилл Буданов, война в Украине
Кирилл Буданов считает, что РФ захочет взять реванш после победы Украины / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что после того как Украина победит в войне, страна-агрессор РФ захочет реванша.

По его словам, Кремлю понадобится 10 лет, чтобы восстановиться в военном плане.

"Как раз 10 лет это нормальный период для того, чтобы все это переосмыслить. Ну, и заново начать реванш готовить", - сказал Буданов в интервью Наталии Мосийчук.

видео дня

Глава ГУР заверил, что 10 лет у Украины точно будут. А если удастся другими путями после победы Украины влиять на те территории, которые будут созданы, то, возможно, будет гораздо больше.

"Но минимально 10 лет у нас будет", - спрогнозировал он.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины может завершиться в 2023 году, однако для этого нужны определенные условия.

"Война может завершиться и в этом году. Все зависит от нескольких компонентов. Если у нас будет продвижение на поле боя, мы будем давить на них и полностью сломаем их моральный дух, то мы можем и не представлять до конца, что произойдет. Пример Херсона показал, как они выводили 40 тысяч человек. Они бежали быстро, стремительно, бросали технику", - сказал Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал будущий вероятный сценарий окончания войны в Украине. По его словам, Украине не дастся легко освобождение оккупированных РФ территорий. Однако по мере продвижения ВСУ на Юге и выхода украинских сил к админгранице с Крымом события будут приобретать другой вид.

Война России в Украине будет продолжаться и после 2024 года. Вероятная смерть главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и внутренняя борьба в РФ вряд ли являются предвестниками радикальных перемен. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Opinion Макс Гастингс.

"Большой урок современных войн между мощными индустриальными государствами состоит в том, что предстоит ужасное количество смертей и убийств, прежде чем одна или иная сторона победит. Быстрое решение на поле боя редко бывает", - считает он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Украины война России и Украины Кирилл Буданов
Реклама

Главное за день

"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

12:04 Украина
Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию на Винничине: есть пострадавшие

Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию на Винничине: есть пострадавшие

11:44 Украина
Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

11:13 Политика
Все главные новости

Последние новости

12:04

"10 лет у нас будет": Буданов спрогнозировал, когда РФ попытается взять реванш

11:51

"Очень всерьез и тщательно планировали": Буданов рассказал, как Кремль готовил покушения на Зеленского

11:44

Оккупанты ударили "Калибром" по предприятию на Винничине: есть пострадавшие

11:29

"Тина всегда поддерживает военных": фанаты Кароль жестко ответили Коле Серге

11:15

Их запрещено нагревать: 4 предмета, которые могут взорваться в микроволновке

Украине грозит длительный блэкаут этой зимой - ЗакревскийУкраине грозит длительный блэкаут этой зимой - Закревский
11:13

Украина наносит удары новой ракетой, у оккупантов РФ "будет пылать" – Данилов

10:05

Невероятно простой трюк, чтобы развесить одежду за считанные секунды

10:04

"Вопрос будет решен": Данилов объяснил, будут ли мобилизовывать ограниченно пригодных

09:51

ВСУ бьют войска РФ и достигли паритета с врагом в одном из ключевых компонентов

Реклама
09:42

Гиркин идет в президенты: лучшей спарринг-груши для Путина сложно было найтимнение

09:37

Атака на аэродром в Пскове: Ил-76 поразили с территории РФ - Буданов

09:17

В Украине хотят радикально поменять выплату зарплат: в чем дело

08:55

Какой сегодня праздник 1 сентября: кого нужно поздравить в этот день

08:54

В РФ пожаловались на атаку дронов в Московской и Курской областях: вспыхнул пожарВидео

08:25

Закона о запрете мужчинам выезжать за границу нет: адвокат рассказал о юридическом казусе

08:01

Пентагон заказал для Украины ракеты средней дальности AMRAAM

07:58

Гороскоп на завтра 2 сентября 2023: Овнам никакого кофе, Девам - меньше покупок

07:23

Украинцев, которые незаконно покинули страну, могут экстрадировать: кого это коснется

06:46

Первые 10 танков Abrams прибудут в Украину в середине сентября - Politico

06:22

Лучшей "спарринг-груши" сложно было найти для Путинамнение

Реклама
05:30

Как понять, что мед испортился: на это указывают 3 признака

05:00

Почему предки не стригли ногти и волосы 2 сентября: приметы дня

05:00

Как быстро отбелить белое белье: давно забытый, но очень хороший способ

03:44

Gripen, Rafale или F-16: авиационный эксперт объяснил, какие истребители нужны ВСУВидео

03:10

Эктор Хименес-Браво раскрыл подробности про свою украинскую пассию

02:40

"Мы реально наносим поражение": Жданов прокомментировал удары по территории РФ

02:02

Время пришло: какие деревья обрезают осенью

01:15

"Готовиться к зиме": эксперт раскрыл, есть ли вероятность отселения части Киева

00:10

Головокружительная оптическая иллюзия: мало кому удается найти обувь за 60 секунд

31 августа, четверг
23:59

Немецкая модель удлинила ноги на 13 сантиметров: как это выглядит

23:36

Война может завершиться в 2023 году: президент озвучил важнейшие условия

23:24

Нестареющая Сальма Хайек показала тонкую талию и роскошный топ

23:18

Сергей Стерненко. Псков никогда не существовалВидеоблоги

22:58

ВСУ мощно разгромили 6 складов боеприпасов оккупантов - генерал

22:49

Не спрашивайте меня, сколько раз я сам хотел застрелить "быка"мнение

22:35

"Будут весомые вещи": Зеленский анонсировал важную неделю для Украины

22:31

Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали

22:30

Стрельба в Днепре: суд отправил полицейского под домашний арест

22:12

Украинские воины под Бахмутом одним дроном уничтожили технику оккупантов на $5 млнВидео

22:12

Где твой ребенок: знойную Тину Кунаки захейтили за ее образ жизни

Реклама
21:45

Как сейчас выглядит симпатяга Кэри Махоуни из фильмов "Полицейская академия"

21:17

Маленький богатырь: у украинского защитника родился сын с рекордным весом

21:03

Раздутая Успенская похвалила аннексированный Крым

20:58

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают наступление оккупантов: ситуация на фронте

20:34

"Ждет Севастополь": секретарь СНБО показал испытания украинских ракетВидео

20:17

Бердянск будет наш: ВСУ выйдут к Азовскому морю в этом году - Жданов

20:15

Стилист первой леди рассказала, в каком наряде Елена Зеленская встретит победу

19:56

Женщина расплакалась, когда услышала, как сын назвал свою собаку

19:54

"Я никогда не брошу свое государство": Зеленский ответил, будет ли баллотироваться снова

19:42

Как изменятся церковные праздники в Украине: даты вступят в силу 1 сентября

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять