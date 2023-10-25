Агенты готовили мощные взрывы в Киеве: в СБУ раскрыли детали

Среди приоритетных целей пособников РФ были подразделения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины, а также их запасные командные пункты.

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Для совершения диверсий фигуранты планировали применить до 10 дронов / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Служба безопасности Украины нейтрализовала в Киеве "расконсервированную" агентурно-боевую группу ФСБ РФ, члены которой готовили серию мощных взрывов на объектах военного управления Сил обороны, расположенных в Киевской области.

Среди приоритетных целей противника были подразделения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны Украины, а также их запасные командные пункты, передает пресс-служба СБУ.

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В состав вражеской группы входили три человека - жители Киева и Чернигова. После вербовки были переведены в режим "ожидания" до начала полномасштабного вторжения РФ.

"Для совершения диверсий фигуранты планировали применить до 10 дронов, которые они специально оборудовали самодельными взрывными устройствами", - рассказали правоохранители.

Силовики обезвредили "расконсервированную" агентурно-боевую группу ФСБ РФ / Фото: СБУ

Однако сотрудники СБУ сработали "на опережение" - все участники российской группы были задержаны, когда уже те приступили к активной фазе подготовки диверсий.

Установлено, что вражеская группа была сформирована еще в 2018 году кадровым сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ РФ.

Каждый из фигурантов имел свою специализацию по проведению разведывательно-подрывной деятельности в пользу оккупантов. В частности, один из них производил самодельные взрывные устройства, другой - отвечал за переоборудование "гражданских" БпЛА в ударные дроны. Еще одна участница - непосредственно управляла дронами, а обучалась она этому на курсах по подготовке операторов беспилотников в марте 2023 года в Киевской области.

В СБУ добавили, что лаборатории для изготовления взрывчатки и модернизации беспилотников были обустроены по местам жительства фигурантов.

Один из агентов переоборудовал "гражданские" БпЛА в ударные дроны / Фото СБУ

Дроны оборудовали самодельными взрывными устройствами / Фото СБУ

Как сообщал Главред, СБУ обезвредила антиукраинское "подполье" - агенты РФ наводили ракеты и управляемые авиабомбы на жилые дома в Херсоне. Именно по их координатам в конце сентября этого года оккупанты полностью разрушили в областном центре два частных жилых дома и еще пять - повредили. В результате вражеского обстрела около 10 мирных жителей получили травмы разной степени тяжести.

Ранее СБУ разоблачила двух предателей, которые скорректировали ракетный удар российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября. Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

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