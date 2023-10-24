Украинцев пугают "многочасовыми отключениями света": в Укрэнерго объяснили, чего ждать

В компании заявили: информация в сети об отключении света – это фейк. Графики были составлены на случай обстрелов, а "графика обстрелов" никто не знает.

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В "Укрэнерго" сказали, будут ли отключать свет по графикам/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В "Укрэнерго" заявили, что информация о якобы "многочасовых отключениях света уже завтра", которая распространяется в сети – это фейк. В компании отмечают, что опубликованные в интернете графики отключений света – это превентивный план относительно вероятных обстрелов энергетической инфраструктуры оккупантами.

Отмечается, что графики будут применены только в случае необходимости – если будут сильные повреждения энергообъектов в результате атак российских захватчиков. В то же время в компании отмечают, что никто не знает заранее, когда страна-агрессор РФ может нанести такие удары, поэтому не стоит верить фейкам из сети, в которых украинцев пугают якобы приближением внедрения графиков отключения света. Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго", которое было опубликовано в Telegram.

Зачем были составлены графики отключения электроэнергии по областям

В компании объяснили, что энергосистема – это сложный технологический организм, которым не управляет один человек. Когда "Укрэнерго" видит, что в определенном регионе есть дефицит электроэнергии, то этой области устанавливают лимит потребления. Диспетчер компании предупреждает облэнерго об этом лимите, и облэнерго должно сделать так, чтобы этот лимит не превышать.

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Но в "Укрэнерго" не знают и не могут повлиять на то, какую улицу или какой дом отключит облэнерго, чтобы выполнить команду диспетчера, говорят в компании.

"Кого в каком порядке и на какой период отключать – решает облэнерго. Наша задача – сохранить целостность и баланс объединенной энергосистемы", – говорится в сообщении.

Есть лишь одно исключение, когда "Укрэнерго" может применить специальный график аварийных отключений – если облэнерго не выполняет команду диспетчера о лимите потребления. Тогда компании придется идти на такие меры, чтобы избежать более серьезных последствий. Но и в этом случае диспетчер компании также не видит, какие дома или квартиры отключены от электроснабжения – он лишь видит изменение нагрузки в мегаваттах.

"Важно понять – массированные ракетно-дроновые атаки россиян были направлены на то, чтобы лишить украинскую энергосистему управляемости. Чтобы украинские диспетчеры не могли ни отключить, ни включить, ни никаким другим образом управлять энергосистемой. И мы осознаем то, что государство-террорист будет пытаться повторить свои попытки и этой зимой", – отметили в "Укрэнерго".

Когда могут быть применены графики отключений

В "Укрэнерго" отметили, что на этом вопросе больше всего играют недобропорядочные журналисты и авторы телеграм-каналов. В компании подчеркнули, что никто не знает расписания российских ракетных или дроновых атак. Но сейчас украинская энергосистема имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить потребности всех потребителей.

"Подчеркиваем еще раз – сейчас украинская энергосистема имеет достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности всех потребителей. Если не будет обстрелов – Укрэнерго сейчас не видит предпосылок для дефицита и отключений", – отметили в компании.

В компании призвали украинцев верить только официальной информации и подписаться на официальные каналы облэнерго и Укрэнерго.

Могут ли в Украине отключать свет по графикам

Ранее генеральный директор компании-провайдера электроэнергии YASNO Сергей Коваленко в ответ на вопрос, будут ли в Украине отключать свет зимой, отметил, что это сложно спрогнозировать. По его словам, отключение света может происходить по двум причинам: если будет недостаточно произведенной электроэнергии или если в результате обстрелов будут повреждены сети и объекты энергетической инфраструктуры.

В Минэнерго объяснили ситуацию относительно возможных отключений света по графикам. Там отметили, что в Украине пока не применяются графики отключения света. Во всех областях вырабатывается достаточно электроэнергии, поэтому экстренные меры не требуются. Свет может исчезать лишь в случаях массированных ударов оккупантов по энергоинфраструктуре, технологических нарушений и неблагоприятных погодных условий.

Позже министр энергетики Герман Галущенко пояснил, что в Украине будут блэкауты, но есть один нюанс. Он отметил, что энергетическая система Украины полностью готова к зиме, впервые сделали систему защиты от ракетных атак агрессора России. Единственной угрозой энергетике являются обстрелы оккупантов. В стране возможны блэкауты, но они будут кратковременными.

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