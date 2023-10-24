Подожгли крышу Кремля: новые детали удара беспилотниками по резиденции Путина

В мае неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали Кремль, что привело к временному пожару на крыше здания комплекса, который является официальной резиденцией президента Владимира Путина. The Washington Post со ссылкой на анонимных украинских и западных чиновников, сотрудников органов разведки и безопасности сообщает, что эта операция была проведена Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.
В статье указано, что в течение 2023 года украинские спецслужбы все чаще направляли свое внимание на объекты не только на передовой линии, но и в глубине территории Российской Федерации.
"ГУР использовал собственный флот беспилотников, чтобы совершить десятки атак на территории России, включая удары, во время которых БпЛА преодолели российскую противовоздушную оборону и поразили здания в Москве. Среди них была операция в мае 2023 года, которая на короткое время подожгла часть крыши Кремля", – отметили в тексте.видео дня
Как рассказали официальные лица на условиях анонимности, некоторые из подобных ударов были выполнены с помощью дронов с большим радиусом полета, которые запускались с территории Украины. Другие атаки были организованы оперативниками и партизанами внутри России.
По словам одного из разговорников WP, некоторые из двигателей для этих дронов были приобретены в частном порядке у поставщиков из Китая, что затрудняет отслеживание источника поставок в Украину.
Удары по территории России
Напомним, как ранее сообщал Главред, стали известны подробности удара беспилотников по химическому заводу по производству взрывчатки в городе Сельцо Брянской области в РФ.
Также, Служба Безопасности Украины нанесла 18 дроновых ударов по Курской области. Целью атаки в ночь на 18 октября стал военный лагерь неподалеку от аэродрома Халино.
В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что "бавовна" в Москве не имеет целью заставить диктатора Путина прекратить войну против Украины ‒ это чисто тактические меры ВСУ и украинских разведчиков.
Другие новости:
- Ракетным ударом в Донецке уничтожены 73 оккупанта: в Сети раскрыли детали
- По РФ нанесут превентивный удар, если там начнут готовить ядерные пуски-Маломуж
- "Результаты всех порадуют": в ВСУ прокомментировали новые удары по Крыму