Подожгли крышу Кремля: новые детали удара беспилотниками по резиденции Путина

СМИ сообщили, кто именно стоит за ударом по крыше Кремля 3 мая 2023 года.

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Новые детали удара беспилотниками по резиденции Путина / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

В мае неизвестные беспилотные летательные аппараты атаковали Кремль, что привело к временному пожару на крыше здания комплекса, который является официальной резиденцией президента Владимира Путина. The Washington Post со ссылкой на анонимных украинских и западных чиновников, сотрудников органов разведки и безопасности сообщает, что эта операция была проведена Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

В статье указано, что в течение 2023 года украинские спецслужбы все чаще направляли свое внимание на объекты не только на передовой линии, но и в глубине территории Российской Федерации.

"ГУР использовал собственный флот беспилотников, чтобы совершить десятки атак на территории России, включая удары, во время которых БпЛА преодолели российскую противовоздушную оборону и поразили здания в Москве. Среди них была операция в мае 2023 года, которая на короткое время подожгла часть крыши Кремля", – отметили в тексте. видео дня

Как рассказали официальные лица на условиях анонимности, некоторые из подобных ударов были выполнены с помощью дронов с большим радиусом полета, которые запускались с территории Украины. Другие атаки были организованы оперативниками и партизанами внутри России.

По словам одного из разговорников WP, некоторые из двигателей для этих дронов были приобретены в частном порядке у поставщиков из Китая, что затрудняет отслеживание источника поставок в Украину.

Удары по территории России

Напомним, как ранее сообщал Главред, стали известны подробности удара беспилотников по химическому заводу по производству взрывчатки в городе Сельцо Брянской области в РФ.

Также, Служба Безопасности Украины нанесла 18 дроновых ударов по Курской области. Целью атаки в ночь на 18 октября стал военный лагерь неподалеку от аэродрома Халино.

В свою очередь, военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан считает, что "бавовна" в Москве не имеет целью заставить диктатора Путина прекратить войну против Украины ‒ это чисто тактические меры ВСУ и украинских разведчиков.

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