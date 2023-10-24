"Оккупанты промокнут и замерзнут": ВСУ хотят превратить зиму в оружие против РФ - NYT

Ракетными ударами по тылу ВСУ хотят снизить боеспособность российских войск.

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В NYT описали возможную тактику ВСУ на поле боя зимой / Коллаж: Главред, фото, 93-я ОМБр Холодный Яр

Зимой Силы обороны Украины планируют атаковать ракетами российские командные центры, склады боеприпасов и линии снабжения, которые находятся в тылу. Если ВСУ удастся нарушить логистику врага, то оккупанты "буквально промокнут и замерзнут".

Как пишет The New York Times, ракеты ATACMS, которые недавно передали США, дают украинским силам возможность наносить удары по российским позициям на всей оккупированной территории.

При этом журналисты отмечают, что страна-агрессор Россия в 2023 году научилась лучше адаптироваться к боевым действиям. РФ может попытаться изменить маршруты поставок или использовать свою артиллерию и авиацию для противодействия обстрелам со стороны украинских войск.

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По словам аналитика Джека Уотлинга, если российские войска будут вовлечены в оборону широким фронтом, а их логистика - сильно нарушена, то оккупанты "буквально промокнут и замерзнут".

"Если целенаправленные удары могут усугубить их логистику, то ограниченная подготовка и полевая подготовка российских войск могут максимизировать критические нарушения", - пояснил он.

В NYT описали и планы оккупантов. В частности, РФ будет наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины.

Ракетные удары РФ по Украине

В осенне-зимний период Украину снова ждут массированные обстрелы энергетической инфраструктуры - российские оккупанты снова попытаются устроить нам блэкаут. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По словам Буданова, Украина работает над специальной кампанией сдерживания и возмездия, чтобы противостоять возможным ударам оккупантов по энергетическим объектам.

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров также заявил, что зимой страна-агрессор Россия будет сосредотачиваться на нанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Украина не оставит это без ответа, но требуется больше оружия, в том числе многоцелевых истребителей.

Российские оккупанты начали использовать для атак по Украине новые дроны кустарного производства. И если иранские Shahed-136/131 называют "мопедами" из-за характерного звука, то эти БПЛА окрестили "газонокосилками". Стало известно, какую опасность они несут.

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