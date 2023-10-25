Не могут сбивать даже США: эксперт рассказал, какой ракетой РФ может ударить по Киеву

Российские оккупанты могли бы использовать две ракеты – "Змеевик" и А-235 "Нудоль", считает Иван Киричевский.

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Россия может вынашивать безумные планы об ударе по Киеву / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минбороны РФ

Страна-агрессор РФ может ударить по Украине ракетами, сбивать которые не смогли бы даже американцы. Такое предположение озвучил военный эксперт Defense Express Иван Киричевский и рассказал, о каких ракетах может идти речь.

По его словам, если в Кремле вынашивали планы относительно удара по большому украинскому городу с помощью космической ракеты-носителя, то нельзя исключать, что оккупанты могут использовать и другое, к сожалению, более подходящее для этого средство.

"К примеру, до 2017 года у них развивался бренд баллистической ракеты средней дальности под индексом РС-26 "Рубеж". И к счастью всего цивилизованного мира, россияне почему-то этот проект приостановили и отдали права проекту "Искандер" – то есть создание крылатой ракеты средней дальности для комплекса "Искандер", - рассказал Киричевский в эфире 1+1.

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Потом, по его словам, в РФ заявили о проекте ракеты средней дальности "Змеевик" для уничтожения американских авианосцев.

"Затем они вновь заявили, что якобы приостановили этот проект. Еще один инструмент, который они могут попытаться запустить теоретически — противоракета А- 235 "Нудоль" для сбивания межконентальных баллистических ракет. Они именно этой ракетой угрожали сбивать спутники, которые обеспечивали Starlink Илона Маска в апреле 2022 года", — добавил Киричевский.

Военный эксперт считает, что оккупанты могут использовать для доставки конвенционной боевой части две ракеты – "Змеевик" и А-235 "Нудоль".

"Тем более, что опасность этого плана заключается в том, что если они действительно на это пойдут, нечем сбивать даже у американцев", - отметил он.

По его словам, можно было бы использовать комплексы THAAD, но их количество очень ограничено, есть всего несколько штук этих батарей. Каждая стоит два миллиарда долларов. Оперативно перебросить их в Украину вряд ли получится.

"Если вдруг пойдет речь о том, что нам решат насыпать каких-то неназванных противоракетных средств, значит россияне перейдут к практической реализации этого безумного плана", — считает Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

РФ хотела ударить по Киеву космической ракетой

Немецкое издание Bild 24 октября опубликовало информацию, согласно которой Путину предложили ударить по Украине космической ракетой. В частности, журналисты опубликовали фрагмент записи разговора на тот момент главы Роскомоса Дмитрия Рогозина с генеральным директором ракетно-космического центра Прогресс Дмитрием Барановым, в котором они обсуждали возможность нанесения такого удара.

Согласно данным журналистов, 16 января 2022 года план был доведен до директора Кремля Владимира Путина, однако как он отреагировал – неизвестно.

В ГУР потроллили Рогозина, комментируя информацию о том, что он предлагал ударить по Украине космической ракетой. В военной разведке не подтвердили, но и не опровергли факт подобной инициативы со стороны Рогозина, но отметили, что российский политик навряд ли компетентен в космической сфере.

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украине известно о "замыслах" страны-оккупанта России нанести удар космической ракетой, однако речь идет лишь о мечтах, поскольку Москва не может овладеть технологиями в космической сфере.

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