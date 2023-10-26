РФ будет бить по больницам: генерал-майор предупредил об опасности зимой

Российские оккупанты зимой, скорее всего, будут наносить удары по инфраструктуре, которая обеспечивает гражданское заселение, в частности, по объектам энерго- и водоснабжения. Но они могут бить также по больницам и учебным заведениям, и таких намерений страна-агрессор Россия даже не скрывает.
Единственная цель, которую может преследовать Россия ударами именно по таким объектам – геноцид украинского народа. Такие атаки не будут связаны напрямую с ходом боевых действий, просто оккупанты хотят лишить украинцев образования, медицины, обеспечения водой и теплом. Об этом рассказал генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ, эксперт по вопросам национальной безопасности Виктор Ягун во время чата на Главреде.
Насколько сложной может быть ситуация зимой
По словам Ягуна, этой зимой ситуация с российскими атаками и последствиями этого, вероятно, не будет хуже, чем в прошлом году. Он подчеркнул: немало факторов свидетельствуют о том, что зима будет сложной, но не хуже, чем прошлая зима.
Генерал-майор запаса назвал три причины, почему украинцы могут легче пережить эту зиму.
"Во-первых, украинцы уже подготовились к зиме: запаслись генераторами, фонариками, продумали способы отопления, подготовили "пути отхода" (если всё плохо, можно поехать куда-то в село, поближе к печке). То есть есть немало моментов, которые не связаны с государством", – отметил он.
Вторая причина заключается в том, что наши энергетики хорошо поработали: они не просто меняли систему безопасности энергетической инфраструктуры нашей страны, но и повышали безопасность этой системы, в частности, строили бункеры. Например, пытались защитить трансформаторы. После таких действий российским оккупантам будет гораздо труднее поразить эти цели.
"В-третьих, у нас усилилась система ПВО, и теперь она существенно отлична от той, что была прошлой зимой – она усилились в разы. Весь этот комплекс свидетельствует о том, что зима у нас будет сложной, но не хуже, чем в прошлом году. Поэтому не надо пугать людей", – сказал Ягун.
По чему оккупанты могут наносить удары зимой
Эксперт по вопросам национальной безопасности отметил, что оккупанты, как показывает практика, в холодное время года пытаются бить по инфраструктуре, которая прежде всего обеспечивает гражданское население, в частности, по объектам энерго- и водоснабжения. Но также захватчики могут совершать атаки по больницам и учебным заведениям.
"Возможно, россияне будут бить даже по больницам, и они не скрывают этого. Причем россияне почему-то бьют даже не по военным госпиталям, а по обычным больницам. Для чего это делается – не знаю. Плюс они будут бить по учебным заведениям. По этим объектам россияне будут наносить удары, хотя я не понимаю, для чего. Хотя это становится понятным, если считать, что Россия осуществляет геноцид. Ей нужно лишить украинцев образования, медицины, обеспечения водой и теплом – это и есть геноцид, и это никак не связано с войной вообще", – сказал Виктор Ягун.
Смотрите видео чата на Главреде с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:
Кто такой Виктор Ягун
Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
РФ готовится к новым сильным обстрелам
Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ. Он подчеркнул, что Украина готовится к ударам страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.
Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман объяснил, чем опасна "пауза" в обстрелах. По его словам, Россия готовится использовать новую тактику удара и подготовила "большое количество ракет".
Напомним, в Воздушных силах сказали, почему в Украине затишье с тревогами. Оккупанты не поднимали в воздух самолеты с ракетами и не запускали дроны прошлой ночью из-за "нелетной погоды". Погода влияет на течение ситуации с атаками РФ.
Читайте также:
- Меньше холодов и другие "сюрпризы": какой будет зима в этом году
- "Это влияет на ход боевых действий": в ВСУ сказали, почему в Украине затишье с тревогами
- "Ядерный удар по России": в ГУР прокомментировали шантаж Кремля атомным оружием