'Это влияет на ход боевых действий': в ВСУ сказали, почему в Украине затишье с тревогами

Российская оккупационная армия не устраивала атак на территорию Украины в ночь на четверг, 26 октября, из-за погодных условий.
Захватчики не поднимали в воздух самолеты из ракетами и не запускали дроны, потому что была "нелетная погода". Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона в ответ на вопрос, с чем связано относительное "затишье" с воздушными тревогами в нашем государстве.
"Здесь всё просто. Можно зайти на сайты, которые прогнозируют погоду и посмотреть, что происходило или сейчас происходит на востоке страны. Это "нелетная погода", как говорят в авиации", – отметил Игнат.видео дня
По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ, именно из-за плохой погоды российские захватчики не устраивали характерных авиационных налетов и не запускали по Украине беспилотники в ночь на 26 октября.
"Именно поэтому и беспилотников фактически вообще не было этой ночью. Не было видно их на наших мониторах. И самолеты. Вот собственно плохая погода позволяет украинцам более менее спать. Погода влияет на ход боевых действий", – подчеркнул Игнат.
Кто такой Юрий Игнат
Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).
Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".
По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".
В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
РФ готовится к новым сильным обстрелам
Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ. Он подчеркнул, что Украина готовится к ударам страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.
Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман объяснил, чем опасна "пауза" в обстрелах. По его словам, Россия готовится использовать новую тактику ударов и подготовила "большое количество ракет".
В ВСУ заявили, что РФ готовит новые удары по Украине и назвали признаки грядущих атак. Российские оккупанты сделали паузу в применении ракет воздушного базирования типа Х-101 для ударов по Украине. Представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что это может свидетельствовать о том, что РФ собирает ракеты и готовится к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры.
Читайте также:
- "Это увидят все": Данилов анонсировал мощный ответ для России за обстрелы
- Меньше холодов и другие "сюрпризы": какой будет зима в этом году
- "У ВСУ проблемы с боеприпасами": Данилов рассказал о производстве оружия в Украине