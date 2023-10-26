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"Это влияет на ход боевых действий": в ВСУ сказали, почему в Украине затишье с тревогами

Алёна Воронина
26 октября 2023, 11:34обновлено 26 октября, 12:21
Оккупанты не поднимали в воздух самолеты с ракетами и не запускали дроны прошлой ночью из-за "нелетной погоды". Погода влияет на течение ситуации с атаками РФ.
'Это влияет на ход боевых действий': в ВСУ сказали, почему в Украине затишье с тревогами
В Воздушных силах сказали, почему в Украине затишье с тревогами/ коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Российская оккупационная армия не устраивала атак на территорию Украины в ночь на четверг, 26 октября, из-за погодных условий.

Захватчики не поднимали в воздух самолеты из ракетами и не запускали дроны, потому что была "нелетная погода". Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Национального телемарафона в ответ на вопрос, с чем связано относительное "затишье" с воздушными тревогами в нашем государстве.

"Здесь всё просто. Можно зайти на сайты, которые прогнозируют погоду и посмотреть, что происходило или сейчас происходит на востоке страны. Это "нелетная погода", как говорят в авиации", – отметил Игнат.

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По словам спикера Командования Воздушных сил ВСУ, именно из-за плохой погоды российские захватчики не устраивали характерных авиационных налетов и не запускали по Украине беспилотники в ночь на 26 октября.

"Именно поэтому и беспилотников фактически вообще не было этой ночью. Не было видно их на наших мониторах. И самолеты. Вот собственно плохая погода позволяет украинцам более менее спать. Погода влияет на ход боевых действий", – подчеркнул Игнат.

Кто такой Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

РФ готовится к новым сильным обстрелам

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о ракетных ударах РФ. Он подчеркнул, что Украина готовится к ударам страны-агрессора России по энергетической инфраструктуре. Но в этом году мы будем бить в ответ, а не только защищаться.

Ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман объяснил, чем опасна "пауза" в обстрелах. По его словам, Россия готовится использовать новую тактику ударов и подготовила "большое количество ракет".

В ВСУ заявили, что РФ готовит новые удары по Украине и назвали признаки грядущих атак. Российские оккупанты сделали паузу в применении ракет воздушного базирования типа Х-101 для ударов по Украине. Представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что это может свидетельствовать о том, что РФ собирает ракеты и готовится к массированным ударам по объектам критической инфраструктуры.

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