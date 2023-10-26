"Это увидят все": Данилов анонсировал мощный ответ для России за обстрелы

В СНБО сообщили, что Украина будет отвечать на каждый удар по энергетической системе. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова - это будет очень мощно.

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Данилов анонсировал наказание для России за обстрелы / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Президент Зеленский сообщил, что Украина не только будет защищаться от атак оккупантов на свои энергетические объекты, но также готовит соответствующие контратаки. Это заявление главы государства прокомментировали в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Если российские силовики будут продолжать атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, то они получат адекватный ответ. Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов также сообщил, что президент Зеленский ежедневно проводит встречи со всеми представителями сферы обороны. На вчерашнем заседании Ставки, 25 октября, он заявил о готовности Украины дать ответ на атаки, направленные против энергетической системы. Секретарь СНБО подтверждает, что это действительно происходит.

видео дня

"Президент держит руку на пульсе. Есть четкое понимание, что враг не останется безнаказанным, если и он в дальнейшем это будет продолжать (атаки на энергетический сектор – ред). Мы на все должны отвечать. Причем наш ответ будет очень мощным. Когда вы это увидите, то поймете, о чем идет речь,– подчеркнул Данилов".

Атаки на объекты инраструктуры

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты ночью на 25 октября атаковали Хмельницкую область. Враг запустил "Шахеды", которые летели в сторону Хмельницкой атомной электростанции. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

В то же время, эта атака привела к отключение электроснабжения в городах Славуте и Нетешине, расположенных в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. В результате взрыва были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Также, 22 октября пресс-служба компании ДТЭК сообщила, что российские оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций.

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