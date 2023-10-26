'План выполнен на 30%': ЕС не успевает поставлять Украине боеприпасы - Bloomberg

Прошло уже более половины этого времени, но план выполнен лишь на 30%, сообщили в издании.

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В ЕС не успевают поставлять оружие Украине / коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада, Минобороны Германии

Европейский Союз отстает от своих планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов к марту. Это потенциально дает российским силам преимущество в поставках боеприпасов.

Как сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с этим вопросом, ранее ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев. Сначала передача должна была произойти из имеющихся запасов, а затем - через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.

Впрочем, прошло уже больше половины этого времени, но план выполнен лишь на 30%. Издание пишет, что, исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, ЕС рискует не достичь своей цели. Также источники отмечают, что несколько государств-членов Евросоюза частно обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить этот срок.

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Соединенные Штаты, стремящиеся увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия.

"Поскольку контрнаступление Украины достигает ограниченного прогресса, а союзники готовятся к длительной войне, поставки боеприпасов, обещанные ЕС, имеют решающее значение для того, чтобы помочь Украине не отставать от производства России. По некоторым оценкам, в следующем году российские заводы поставят 2 миллиона патронов, тогда как Москва также получила поставки из Северной Кореи и продолжает искать снаряды советских времен", - говорится в материале.

Отмечается, что также конфликт Израиля и ХАМАС создает дополнительные риски для поставок оружия в Украину.

"Хотя сейчас общие требования Израиля и Украины относительно боеприпасов не очень совпадают, даже отвод небольшого количества 155-мм артиллерийских снарядов от Киева, если они понадобятся Израилю, имеет значение, когда их количество настолько ограничено", - пишет издание.

Военная помощь Украине

Напомним, что США и Европа ищут способ передать Украине $ 300 млрд российских активов. Блинкен считает, если позволить России делать то, что она делает с Украиной без наказания, это пошлет сигнал во всем мире странам, что агрессия сойдет им с рук.

Германия передала Украине мощный пакет помощи. За последнюю неделю Украина получила от Германии 3 зенитные самоходные установки Gepard. Всего Украине передали уже 49 Gepard.

Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16. Передача боевых самолетов произойдет" в зависимости от наращивания нашего нового потенциала F-35", заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

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