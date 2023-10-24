В Украине исчезнут поселки городского типа: Зеленский подписал закон о 'поселении'

Теперь все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 тысяч жителей будут иметь статус города.

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Зеленский подписал закон о "поселке городского типа" / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: Youtube

Президент Владимир Зеленский подписал закон "о дерадянизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины". Отныне в стране не будет такого понятия, как "поселок городского типа".

"После почти трех месяцев задержки в ОП, все же президент подписал закон №8263 "о дерадянизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram и обнародовал соответствующий закон.

Согласно законопроекту, предлагается убрать действующее с 1981 года советское регулирование вопросов админтерустройства, установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков сел, закрепить на уровне закона процедуру наименования и переименования населенных пунктов, упростить процедуры установления границ населенных пунктов и тому подобное.

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Поэтому теперь все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 тысяч жителей будут иметь статус города. Города, которые не будут соответствовать этому определению, не планируют снижать в статусе.

Населенные пункты, где есть усадебная застройка и численность населения более 5 тысяч жителей, будут просто поселками.

Инициатива также отменяет понятие "поселок городского типа" (пгт). Вместо него вводится новое понятие - "поселение".

Другие населенные пункты, существующие в Украине, будут в статусе села.

Напомним, что Зеленский на Рамштайне рассказал, что нужно для ускорения завершения войны в Украине. На данный момент никто не может сказать, сколько дней еще продлится война, но Украина никогда не сдастся Путину.

Зеленский сделал важное заявление после совещания с разведкой. Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Он добавил, что"это имеет принципиальное значение не только для нас, Украины, но и для всей Европы".

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