В Украине исчезнут поселки городского типа: Зеленский подписал закон о 'поселении'

Президент Владимир Зеленский подписал закон "о дерадянизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины". Отныне в стране не будет такого понятия, как "поселок городского типа".
"После почти трех месяцев задержки в ОП, все же президент подписал закон №8263 "о дерадянизации порядка решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Украины", - сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram и обнародовал соответствующий закон.
Согласно законопроекту, предлагается убрать действующее с 1981 года советское регулирование вопросов админтерустройства, установить четкие процедуры отнесения населенных пунктов к категории городов, поселков сел, закрепить на уровне закона процедуру наименования и переименования населенных пунктов, упростить процедуры установления границ населенных пунктов и тому подобное.
Поэтому теперь все населенные пункты с компактной застройкой и численностью населения более 10 тысяч жителей будут иметь статус города. Города, которые не будут соответствовать этому определению, не планируют снижать в статусе.
Населенные пункты, где есть усадебная застройка и численность населения более 5 тысяч жителей, будут просто поселками.
Инициатива также отменяет понятие "поселок городского типа" (пгт). Вместо него вводится новое понятие - "поселение".
Другие населенные пункты, существующие в Украине, будут в статусе села.
Напомним, что Зеленский на Рамштайне рассказал, что нужно для ускорения завершения войны в Украине. На данный момент никто не может сказать, сколько дней еще продлится война, но Украина никогда не сдастся Путину.
Зеленский сделал важное заявление после совещания с разведкой. Россия заинтересована в разжигании войны на Ближнем Востоке. Он добавил, что"это имеет принципиальное значение не только для нас, Украины, но и для всей Европы".
Больше интересных новостей:
- "Герасимов под прицелом": СБУ едва не уничтожила начальника Генштаба РФ-WP
- "Люди завезены с 2014 года": в ОП назвали неожиданную причину активных штурмов РФ Авдеевки
- Маск издал абсурдное заявление о войне в Украине и советует восстановить отношения с РФ