Оккупанты потеряли под Авдеевкой от 109 до 200 единиц техники – ISW

Потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года.

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В ISW подсчитали, сколько техники оккупанты потеряли под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, twitter.com/Tatarigami_UA

В боях за Авдеевку в Донецкой области в период с 10 по 20 октября российские оккупанты потеряли более 109 единиц техники. Такие данные обнародовал Институт изучения войны (ISW), основываясь на спутниковых снимках, обнародованных украинским офицером запаса.

Отмечается, что большинство российских потерь составляют, прежде всего, боевые бронированные машины, такие как БМП-1 и БМП-2 и МТ-ЛБ; танки Т-72, Т-64, Т-80; бронетранспортеры БТР и другие транспортные средства.

Украинский офицер, опубликовавший снимки, также заявил, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022 года и, вероятно, превысят потери в районе Угледара в период с ноября 2022 года по апрель 2023 года.

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При этом цифры могут возрасти – около десятка машин не включено в список потерь из-за несоответствия изображений.

Два других независимых источника оценивают, что российские силы потеряли около 200 военных машин возле Авдеевки.

В отчете ISW говорится, что, по словам российских источников, войска России контролируют авдеевский террикон. На это указал и украинский военный наблюдатель. Однако глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг эти заявления и уточнил, что он является спорной "серой зоной".

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты 19-20 октября провели еще один штурм Авдеевки Донецкой области, однако вражеские войска не добились серьезных успехов. Темпы наступательных действий войск РФ снизились. Об этом заявили в американском Институте изучения войны.

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь рассказал, что вблизи Авдеевки оккупанты начали использовать тактику "кротов" - хотят подобраться незаметно к позициям ВСУ.

"Копают тоннели ближе к нашим позициям, во-первых, с целью маскировки, а во-вторых, чтобы где-то вынырнуть поближе к нашим позициям неожиданно", - отметил спикер.

25 октября спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун заявил, что россияне на Авдеевском направлении из-за значительных потерь в живой силе и технике начали перегруппировку.

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