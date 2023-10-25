УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты бегут с позиций: в ВСУ сообщили о смене фронта под Авдеевкой

Юрий Берендий
25 октября 2023, 17:42обновлено 26 октября, 16:07
Армия РФ не контролирует Авдеевский террикон. В ВСУ сообщили, что из-за больших потерь в живой силе, враг начинает перегруппироваться для нового наступления.
Оккупанты бегут с позиций: в ВСУ сообщили о смене фронта под Авдеевкой
ВСУ сообщили о смене фронта под Авдеевкой / Коллаж Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины, Минобороны России

Россияне на Авдеевском направлении из-за значительных потерь в живой силе и технике начали перегруппировку. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Враг перегруппировывается, потому что понес только за последнюю неделю почти 3000 потерь в Донецкой области, даже для России это достаточно ощутимо, и враг нуждается в перегруппировке, чтобы попытаться идти дальше", - рассказал Штупун в эфире телемарафона.

По словам спикера, враг и днем и ночью применяет авиацию для ударов по Силах обороны в Авдеевке.

видео дня

"За три дня в районе Авдеевки было сброшено почти полсотни КАБов. Управляемые авиабомбы используются ночью,а днем враг пытается продвигаться. Наши воины стойко держат оборону, безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Северного и Невельского. Там захлебнулись более 10 атак противника", - рассказал Штупун.

Александр Штупун также прокомментировал информацию о том, что россияне заняли Авдеевский террикон и вывесили там свои флаги.

"Их (оккупантов на терриконе) нет. Забегают туда, правда, "горячие головы", а там только трупы или сбитые тряпки. Бои продолжаются, ситуация нелегкая. Напряжение довольно высокое. У оккупантов большие потери, поэтому скоро снова будут какие-то потуги", - сообщил Штупун.

Он также добавил, что Силы обороны Украины фиксируют самовольное оставление боевых позиций членами российских отрядов "Шторм Z".

"В районах Маринки и Победы успешно отбито более 20 штурмов врага, то есть там напряжение не спадает. На Шахтерском направлении и Запорожском все атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского и южнее Золотой нивы и юго-восточнее Малой Токмачки, что на Запорожье, тоже потерпели неудачу", - рассказал спикер.

Артиллерия Сил обороны выполнила 1228 огневых задач. Враг понес 409 потерь среди личного состава за последние сутки, трое оккупантов сдались в плен. Кроме того, было уничтожено 27 единиц военной техники, включая 3 танка, 8 боевых бронированных машин и 7 артиллерийских систем. Был также поражен склад боеприпасов врага и 18 единиц ВВТ врага повреждены.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг захват большого Авдеевского террикона.

В то же время, ожидать, что российская армия вскоре оценит свои потери и прекратит наступление на Авдеевку, преждевременно. Кремль издал политический приказ завершить достижение административных границ Донецкой области до конца текущего года, поэтому противник и в дальнейшем будет пытаться проводить отчаянные штурмовые действия.

Также, российские войска попытались установить свои флаги над Авдеевским терриконом. Офицер ВСУ сообщил детали ответа Сил обороны на этот шаг.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка ВСУ
Реклама

Главное за день

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войны

21:53 Украина
Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:05 Политика
Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

21:02 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:55

Операция ГУР в Донецке: украинская разведка рассказала о срыве циничного плана РФ

21:53

"В Украине объявят полную мобилизацию": майор назвал сроки окончания войныВидео

21:41

Носки разбрасывал: Добрынин рассказал и причинах развода с Квитковой

21:05

Будут запускать ракеты: эксперт рассказал, в каком случае США применят оружие

21:02

Покушение на Царева – спецоперация Службы безопасности Украины – СМИ

Фесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - РоссияФесенко: Роль Китая в "оси зла" преувеличена, главный бенефициар - Россия
20:42

Войска РФ пытаются окружить еще один город на Донбассе: в ВСУ раскрыли планы врага

20:32

Чуть не умер: стало известно, как служит Козловский

19:55

В ГУР отреагировали на возможную смерть Путина и рассказали, что творится в Кремле

19:47

Скандальный Орбан не хотел плясать под дудку Путина: СМИ узнали детали

Реклама
19:30

Ливень, потоп и ветер 30м/с: в Украину идет настоящий Армагеддон

19:10

Два сценария, которые будут происходить после смерти Путинамнение

19:03

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо за 13 секунд найти паука

18:47

На попытках воевать с Западом Путин может "сломать себе шею" – Фесенко

18:31

Ни за что не догадаетесь: что означает слово "шинквас" в украинском языке

18:11

В чем плюсы пить воду с лимоном: эксперт раскрыл тайну чудо-напитка

18:08

Подрыв судна ЧФ в Севастополе: в Силах обороны намекнули на карму для оккупантов

18:02

Запад не готов выиграть у Путина войну - Фесенко

18:01

Долгое и тяжелое наступление: в ЦАХАЛ раскрыли планы по операции в Секторе Газа

17:59

День ангела в ноябре 2023: как назвать ребенка, родившегося в этом месяце

17:35

Что есть, чтобы не мерзнуть: ТОП-продуктов, которые помогут телу согреться

Реклама
17:14

Выход ВСУ на границы 1991 года и развал России: генерал СБУ Ягун сделал прогнозВидео

17:13

Война продлится весь 2024 год, Украина одержит победу, а ВСУ могут зайти в Россию – ГетьманЭксклюзив

17:12

Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не зналиВидео

17:08

Как правильно сушить одежду, чтобы в доме не появилась плесень

16:54

Дело под колпаком ФСБ: всплыли неожиданные детали покушения на Царева в Крыму

16:53

С фронта на сцену: боец 3-й штурмовой Виктор Розовый вернулся в "Лигу Смеха. Волонтерский десант 2"

16:51

"Замысел будет реализован": в ВСУ анонсировали полное уничтожение Крымского моста

16:48

Девушка показала лайфхак, как отмыть жирные пластиковые контейнеры без всяких усилий за 2 минуты

16:20

Данилов – о ядерных тренировках РФ: одна ракета шлепнулась, вторая не раскрылась

16:12

Как в доме сохранить тепло: 3 дельных совета для холодных дней

16:11

"Украина не победит": Орбан выдал дерзкое заявление, а премьер Люксембурга его осадил

16:00

"Нежная, красивая женщина": Потап неожиданно восхитился молодой певицейВидео

15:40

Оккупант-"рекордсмен" пролетел 37 метров после подрыва БТР, на котором он ехал

15:16

У Путина екнули из-за контактов с ХАМАС и сделали странное заявление

15:01

Больше не нужно терпеть: как избавиться от мигрени лишь за 10 минут надежным способом

14:59

"Смерти Путина недостаточно": в СНБО рассказали, какие изменения произойдут в России

14:52

Что сделать 28 октября, чтобы все болезни отступили: старые приметы дня

14:45

Десантники ВСУ нацелились на освобождение крупного города и назвали направление

14:41

В случае Третьей мировой войны всем будет хана, но сейчас не та ситуация – Фесенко

14:40

Как правильно стирать в стиральной машине: девушка показала три секрета

Реклама
14:34

Таксист не говорил на украинском и выгнал пассажирок: Арестович даст ему денег

14:19

Пациент пластического хирурга: в России показали изменившегося певца Малинина

14:16

Россияне согнали в Донецкую область дополнительные отряды силовиков - ЦНС

14:14

Посевной календарь на ноябрь 2023: что обязательно нужно сделать на огороде перед началом зимы

13:55

Ветер будет сносить деревья: украинцев предупредили о штормовой погоде на выходные

13:54

Дочь Касселя и Белуччи объявила о новых отношениях жаркими фото

13:50

РФ получила по зубам у Авдеевки: ВСУ уничтожили бригаду оккупантов – Зеленский

13:43

Что игрушки делают ночью: рецензия на фильм "Пять ночей у Фредди"

13:04

США не дадут РФ победить, это спровоцирует Китай на войну против Тайваня – ДжонсонВидео

13:00

Арестович сомневается в освобождении Украины: Данилов жестко отреагировал

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Модные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023Женские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять