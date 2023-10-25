Оккупанты бегут с позиций: в ВСУ сообщили о смене фронта под Авдеевкой

Армия РФ не контролирует Авдеевский террикон. В ВСУ сообщили, что из-за больших потерь в живой силе, враг начинает перегруппироваться для нового наступления.

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ВСУ сообщили о смене фронта под Авдеевкой / Коллаж Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженные Силы Украины, Минобороны России

Россияне на Авдеевском направлении из-за значительных потерь в живой силе и технике начали перегруппировку. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Враг перегруппировывается, потому что понес только за последнюю неделю почти 3000 потерь в Донецкой области, даже для России это достаточно ощутимо, и враг нуждается в перегруппировке, чтобы попытаться идти дальше", - рассказал Штупун в эфире телемарафона.

По словам спикера, враг и днем и ночью применяет авиацию для ударов по Силах обороны в Авдеевке.

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"За три дня в районе Авдеевки было сброшено почти полсотни КАБов. Управляемые авиабомбы используются ночью,а днем враг пытается продвигаться. Наши воины стойко держат оборону, безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Северного и Невельского. Там захлебнулись более 10 атак противника", - рассказал Штупун.

Александр Штупун также прокомментировал информацию о том, что россияне заняли Авдеевский террикон и вывесили там свои флаги.

"Их (оккупантов на терриконе) нет. Забегают туда, правда, "горячие головы", а там только трупы или сбитые тряпки. Бои продолжаются, ситуация нелегкая. Напряжение довольно высокое. У оккупантов большие потери, поэтому скоро снова будут какие-то потуги", - сообщил Штупун.

Он также добавил, что Силы обороны Украины фиксируют самовольное оставление боевых позиций членами российских отрядов "Шторм Z".

"В районах Маринки и Победы успешно отбито более 20 штурмов врага, то есть там напряжение не спадает. На Шахтерском направлении и Запорожском все атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Пречистовки, Старомайорского и южнее Золотой нивы и юго-восточнее Малой Токмачки, что на Запорожье, тоже потерпели неудачу", - рассказал спикер.

Артиллерия Сил обороны выполнила 1228 огневых задач. Враг понес 409 потерь среди личного состава за последние сутки, трое оккупантов сдались в плен. Кроме того, было уничтожено 27 единиц военной техники, включая 3 танка, 8 боевых бронированных машин и 7 артиллерийских систем. Был также поражен склад боеприпасов врага и 18 единиц ВВТ врага повреждены.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш опроверг захват большого Авдеевского террикона.

В то же время, ожидать, что российская армия вскоре оценит свои потери и прекратит наступление на Авдеевку, преждевременно. Кремль издал политический приказ завершить достижение административных границ Донецкой области до конца текущего года, поэтому противник и в дальнейшем будет пытаться проводить отчаянные штурмовые действия.

Также, российские войска попытались установить свои флаги над Авдеевским терриконом. Офицер ВСУ сообщил детали ответа Сил обороны на этот шаг.

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