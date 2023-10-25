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"Кремль отдал приказ": эксперт предупредил о новой угрозе на Донбассе

Юрий Берендий
25 октября 2023, 14:21
Кремль отдал приказ российской армии до конца года захватить Донецкую и Луганскую области. Эксперт раскрыл детали штурма Авдеевки и последствия для врага.
'Кремль отдал приказ': эксперт предупредил о новой угрозе на Донбассе
Эксперт предупредил о новой угрозе для Сил обороны / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных Сил ВС Украины

Ожидать, что российская армия вскоре оценит свои потери и прекратит наступление на Авдеевку, преждевременно. Кремль издал политический приказ завершить достижение административных границ Донецкой области до конца текущего года, поэтому противник и в дальнейшем будет пытаться проводить отчаянные штурмовые действия.

По это в эфире телеканала FREEДОМ сказал военный эксперт Сергей Грабский. Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки и попытки россиянами захватить город, эксперт отметил, что здесь дело не в военной стратегии, а в политических мотивах.

"Они могут вести боевые действия до последнего солдата. Но, как мы убедились, последние солдаты в них вряд ли скоро придут, у них есть ресурсы. Поэтому ожидать, что противник в скором времени оценит свои потери и остановит наступление, будет пока преждевременно. Тем более, что есть политическое решение, приказ Кремля завершить выход на границы Донецкой области до конца этого года. И по меньшей мере до конца года враг будет пытаться проводить такие отчаянные штурмовые действия", — сказал Грабский.

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Также эксперт подчеркнул важность этого города со стратегической стороны, поскольку украинские защитники удерживают его с 2014 года.

"На Авдеевском направлении противник, начиная с 24 февраля 2022 года, не продвинулся серьезно, а обошел этот город. Это подчеркивает огромное значение Авдеевки. И здесь я могу назвать только то историческое название, которое мы упоминали еще в 2014-2016 годах, — Ясиноватская развязка. Достаточно посмотреть на карту, и мы увидим, что Авдеевка является ключом ко всем коммуникациям, которые идут в Донецк и из него", — пояснил гость эфира.

По словам эксперта, выравнивание линии фронта на этом направлении может привести к сокращению этого фронтового участка. Также, эта ситуация может создать предпосылки для будущего наступления в направлении на Покровск, что, в свою очередь, ведет к Днепропетровской области.

Грабский добавляет, что таким образом, враг намерен выполнить предоставленные ему политические задачи

"Сколько людей противник там положит, никто не скажет, потому что это выходит за рамки военного анализа. Это уже что-то в области политики и то, не совсем понятно", - резюмировал эксперт.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, отметил, что противники попытались установить свой флаг на терриконе возле Авдеевки, но были уничтожены Вооруженными силами Украины.

Также, российские войска за неполные две недели с 10 по 20 октября "утилизировали" более 109 единиц собственной техники в регулярных штурмах украинских позиций под Авдеевкой. На спутниковых снимках, опубликованных и исследованных OSINT-сообществом Tatarigami UA в Twitter (Х), видны разгромленные колонны российской техники.

С тем, военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан указывает, что военная тактика, которую применяют российские оккупанты в районе Авдеевки, не является правильной или стратегически оправданной. Попытки окружить нашу оборону и двигаться дальше на Запад, уменьшая "клещи". А чем они становятся тоньше и длиннее, тем проще их отсекать.

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война в Украине Авдеевка война на Донбассе
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