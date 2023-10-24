РФ 'стирает' целые бригады оккупантов под Авдеевкой: раскрыта истинная цена штурмов ВС РФ

Россияне бросают все силы, в том числе современную технику, чтобы окружить ВСУ под Авдеевкой.

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Россияне в "огневом мешке" / коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео, twitter.com/Tatarigami_UA

Российские войска за неполные две недели с 10 по 20 октября "утилизировали" более 109 единиц собственной техники в регулярных штурмах украинских позиций под Авдеевкой.

На спутниковых снимках, опубликованных и исследованных OSINT-сообществом Tatarigami UA в Twitter (Х), видны разгромленные колонны российской техники.

Таким образом, РФ только на этом участке фронта за короткий период потеряла силы и средства, сопоставимые с мощностями целой бригады, отмечают аналитики.

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И хотя эксперты указали 109 единиц разбитой техники оккупантов, реальные потери намного выше, поскольку OSINTэры не включали в этот перечень около 12 единиц ТС из-за качества полученных изображений.

"Подавляющее большинство потерь составляла прежде всего боевая бронированная техника, в частности БМП-1 и БМП-2 различных модификаций, танки Т-72, Т-64 и Т-80 в различных вариациях, МТ-ЛБ, БТРы и транспорт. В целом, эти потери составляют 109 транспортных средств", - говорится в сообщении сообщества.

Россияне стянули в Авдеевку большое количество современной техники, что подчеркивает важность для врага операции по окружению группировки ВСУ в этом участке.

Бои за Авдеевку

Россия в течение последних дней усилила давление на Авдеевку. По словам руководителя МВА, войска РФ не оставляют попыток окружить Авдеевку, и "бросают на штурмы к югу и северу от города все новые и новые силы".

На этом участке фронта идут волны русской пехоты, оккупанты экономят технику, отметил в свою очередь военный эксперт Сергей Грабский.

Авдеевка - это политический вопрос лично для Путина, считает полковник запаса Петр Черник. Россияне будут пытаться сейчас выполнить "программу минимум" - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Авдеевка является воротами для выполнения этой задачи. Поэтому если им надо будет положить еще 20-30 тысяч человек - чтобы выполнить эту задачу - на это пойдут", - подытожил Черник.

Вместе с тем журналист Юрий Бутусов подытожил, что тактическая обстановка остается благоприятной для украинских войск, а 110-я механизированная бригада и ее части удержала фланги и господствующие высоты. Он заявил, что российские войска влезли в узкий мешок в низине, который контролируется огнем

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