'Все были ликвидированы': русские подняли свои флаги возле Авдеевки - офицер ВСУ

Российские войска попытались установить свои знамена над Авдеевским тереконом. Офицер ВСУ сообщил детали ответа Сил обороны на этот шаг.

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ВСУ ликвидировали попытку противника поднять свои флаги над Авдеевским терриконом / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, скриншот с видео

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, отметил, что противники попытались установить свой флаг на терриконе возле Авдеевки, но были уничтожены Вооруженными силами Украины. Об этом Сергей Цехоцкий сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"За последние сутки ситуация вокруг Авдеевки не изменилась. Вчера оккупанты залезли на террикон, но все были там ликвидированы. А их флажки уничтожены нашим FPV-дроном", - подчеркнул Цехоцкий.

По словам офицера, враг не прекращает намерений штурмовать Авдеевку.

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"Оккупанты используют FPV-дроны, дроны-камикадзе. Происходят артиллерийские дуэли, но активных действий враг пока не проводит. Намерения по Авдеевке со стороны захватчиков мы понимаем, и делаем все, чтобы этого не случилось", - подчеркнул Цехоцкий.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты 19-20 октября провели еще один штурм Авдеевки Донецкой области, однако вражеские войска не добились серьезных успехов. Темпы наступательных действий войск РФ снизились. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В то же время, как сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, количество штурмов российских войск на Авдеевском направлении снизилась почти вдвое.

Также, оборона Авдеевки является важной с точки зрения блокирования попыток РФ выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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