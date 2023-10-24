Интенсивность штурмов под Авдеевкой упала, ВСУ сорвали 'тряпку' россиян на терриконе

Количество штурмов российских войск на Авдеевском направления снизилась почти в два раза. Украинские военные уничтожили российский триколор, установленный противником на терриконе - важном для обеих армий участке фронта.
Как рассказал в эфире телемарафона спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, в течение 23 октября под Авдеевкой зафиксировано 28 боестолкновений, тогда как днем ранее - 57.
"Количество штурмов на сегодня возле Авдеевки стало несколько меньше. Практически в два раза", - сказал Штупун.видео дня
Отдельно Штупун раскрыл ошеломляющие данные по потерям ВС РФ. Речь идет о почти 2400 уничтоженных / раненых оккупантов за 5 суток штурмов, рассказал он.
ВСУ сорвали "тряпку" россиян на терриконе
Авдеевский террикон является важным участком фронта и находится в "серой зоне". Это значит, что ни одна из сторон его не контролирует - за него продолжаются бои. Потеря террикона ухудшит тактическое положение украинских сил, однако не критично, убеждены аналитики DeepState.
Ранее в Сети распространили видео с "триколором" оккупантов на терриконе. Впрочем, уже вечером общественный деятель Сергей Стерненко в своем Telegram показал, как ВСУ ловко "сорвали" огнем российский флаг.
ВСУ уничтожили российский флаг на Авдеевском терриконе - смотрите видео:
Бои за Авдеевку и потери России
Россия развивает наступление на Востоке, ведя одновременно штурмы на Авдеевском, Бахмутском и Купянском направлении.
Авдеевку враг пытается окружить и, как заметил руководитель МВА, "бросает на штурмы на юг и север все новые и новые силы".
Эксперты склоняются к версии, что захват Авдеевки является просто очередным политическим решением самого Путина, а для реализации своих безумных намерений российский диктатор не пожалеет ни техники, ни войск.
Отдельно OSINT-аналитики установили, что на Авдеевском направлении противник стянул современную технику, что подчеркивает, насколько важным для РФ является сейчас этот участок фронта.
Вместе с тем, каждый штурм дается агрессору большой ценой. По подсчетам аналитиков, только за неполные 2 недели ВС РФ потеряли здесь до 109 единиц техники и сотни солдат.
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