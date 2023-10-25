РФ накапливает дроны и ракеты: Коваленко назвал основные цели оккупантов для атак

В ближайшее время страна-агрессор Россия может увеличить количество атак на Украину. Речь идет как о дронах, так и о ракетах. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
"В любом случае, через некоторое время РФ активнее будет "работать" и на севере также. Сейчас мы видим именно процесс накопления боекомплекта различной номенклатуры – как дронов, так и ракет", - отметил Коваленко.
Он подчеркнул, что как и в прошлом году, инфраструктурные и энергетические объекты будут одними из приоритетных целей для таких ударов.
"Также россияне не оставят в покое зерновые хабы и портовую инфраструктуру украинских портов", - отметил военно-политический обозреватель.
Кто такой Александр Коваленко
Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".
Ракетный террор россиян
Как сообщал Главред, в ночь с 23 на 24 октября, российские войска использовали ударные беспилотники для атаки на Украину. Враг выпустил по украинским городам 6 дронов-камикадзе типа "Шахед". В то же время украинские защитники активно отработали по вражеским летательным аппаратам.
Напомним, в ракетных атаках страны-агрессора России образца 2022 и 2023 годов есть отличия, поскольку теперь Силы обороны бьют по объектам, имеющим отношение к производству высокоточного оружия РФ.
Также военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев рассказал о вероятных планах оккупантов, при которых они могут восстановить новые массированные обстрелы территории Украины. Селезнев рассказал, что российские оккупанты накапливают боекомплекты и активизировались на восточных направлениях Украины.
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