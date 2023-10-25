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РФ перебросила самую боеспособную бригаду и нацелилась на захват важного города

Алексей Тесля
25 октября 2023, 03:00
У российских военных уменьшается потенциал для наступления, уверен Александр Коваленко.
Украинские военные, Александр Коваленко
Александр Коваленко оценил ситуацию в районе Авдеевки / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook

На штурм Авдеевки российские оккупанты бросили самую боеспособную бригаду — 21 ОСБ, рассказал военный аналитик Александр Коваленко.

"Это меня удивило, действительно наиболее боеспособная", — подчеркнул он в интервью Фокусу.

В то же время эксперт напомнил о том, что Лимано-Купянском направлении враг провалил наступление прошлым летом.

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По его словам, российское наступление не дало никакого результата, вместе с тем оккупационные войска понесли большие потери среди личного состава. В итоге россиянам пришлось живую силу компенсировать с помощью 25-й общевойсковой армии, которая сейчас находится в резерве.

В то же время военный аналитик говорит, что переброска наиболее боеспособной армии РФ на штурм Авдеевки говорит о том, что у российских военных уменьшается потенциал для наступления.

Коваленко также добавил, что качество российских подразделений не улучшилось на Лимано-Купянской оси, тогда как ситуацию для врага ухудшает погода, которая имеет серьезное влияние на этом плацдарме.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ранее сообщалось о том, что интенсивность штурмов под Авдеевкой упала. Российские войска бросают все силы, чтобы окружить ВСУ под Авдеевкой.

Напомним, ранее сообщалось, что Авдеевку враг пытается окружить и, как заметил руководитель МВА, "бросает на штурмы на юг и север все новые и новые силы".

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Авдеевка Александр Коваленко
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