Самолетов стало больше: РФ может атаковать зерновой коридор в Черном море

Российские оккупанты могут атаковать "зерновой коридор" в Черном море, через который проходят корабли из разных стран мира. Над акваторией моря уже активизировалась вражеская авиация. Об этом в эфире телемарафона заявила пресс-секретарь Объединенного координационного центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Оккупанты за несколько дней значительно увеличили количество самолетов в районе морских транспортных путей.
"Однако сегодня они активизировались и сбросили четыре взрывных устройства", - сказала Гуменюк.видео дня
Она убеждена, что оккупанты пытаются заблокировать движение судов и попытаться обвинить во всем Силы обороны Украины.
Ситуация в Черном море
Недавно стало известно о том, что российский диктатор Владимир Путин "собрался патрулировать" Черное море. Военные самолеты страны-оккупанта России постоянно находятся над акваторией Черного моря. РФ угрожала самолетами МиГ-31К, которые могут атаковать цели "Кинжалами".
Впоследствии эксперт Константин Криволап раскрыл весь блеф Путина и рассказал, что Кинжалы не смогут атаковать цели в Черном море. Все из-за того, что самолет может осуществить пуск "Кинжалов" на траекторию лишь в том случае, если хорошо разгонится. Эта ракета залетает в стратосферу и после этого атакует цель.
25 октября стало известно о том, что войска РФ сбросили в Черное море неизвестную взрывчатку. Вражеские силы сбросили в море четыре неизвестных взрывных устройства, чтобы нанести ущерб гражданскому судоходству и дискредитировать Украину.
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