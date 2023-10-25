ВСУ "выкосили" сотни россиян вместе с техникой: генерал назвал направление удара

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины имели частичный успех западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
Враг нанес 10 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того совершил 932 артобстрела. Об этом он написал в Telegram.
По его данным подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1228 огневых задач.
Украинский генерал подчеркнул, что общие потери врага составили 409 человек. При эт ом трое оккупантов сдались в плен.
Уничтожены 27 единиц военной техники противника, в частности:
- 3 танка;
- 8 ББМ;
- 7 артсистем;
- 1 СПГ;
- 4 БпЛА;
- 4 единицы автомобильной техники;
- 1 склад боеприпасов врага.
Еще 18 единиц ВВТ оккупантов повреждено.
Ситуация на Запорожье
Ранее мэр Мелитополя рассказал о маневрах РФ. Оккупационные войска агрессора России готовятся перебрасывать новые резервы на Запорожской направление, отметил мелитопольский градоначальник Иван Федоров.
Бойцы ССО ВСУ взорвали поезд оккупантов РФ в захваченном Мелитополе, рассказали в Силах специальных операций. Благодаря слаженным действиям украинских военных захватчики недополучили боеприпасы и горючее.
В ночь на 20 октября взрывы гремели на военной базе россиян в Мелитополе. Они прогремели в пределах Авиагородка, где расположились оккупанты.
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