ВСУ "выкосили" сотни россиян вместе с техникой: генерал назвал направление удара

Подразделения из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1228 огневых задач, сообщил Александр Тарнавский.

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У ВСУ успех на Запорожье / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/brigade128

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины имели частичный успех западнее населенного пункта Вербовое Запорожской области, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Враг нанес 10 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений, кроме того совершил 932 артобстрела. Об этом он написал в Telegram.

По его данным подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1228 огневых задач.

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Украинский генерал подчеркнул, что общие потери врага составили 409 человек. При эт ом трое оккупантов сдались в плен.

Уничтожены 27 единиц военной техники противника, в частности:

3 танка;

8 ББМ;

7 артсистем;

1 СПГ;

4 БпЛА;

4 единицы автомобильной техники;

1 склад боеприпасов врага.

Еще 18 единиц ВВТ оккупантов повреждено.

Ситуация на Запорожье

Ранее мэр Мелитополя рассказал о маневрах РФ. Оккупационные войска агрессора России готовятся перебрасывать новые резервы на Запорожской направление, отметил мелитопольский градоначальник Иван Федоров.

Бойцы ССО ВСУ взорвали поезд оккупантов РФ в захваченном Мелитополе, рассказали в Силах специальных операций. Благодаря слаженным действиям украинских военных захватчики недополучили боеприпасы и горючее.

В ночь на 20 октября взрывы гремели на военной базе россиян в Мелитополе. Они прогремели в пределах Авиагородка, где расположились оккупанты.

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