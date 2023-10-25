Подоляк – об освобождении Крыма: армия Украины добилась важных преимуществ

Силы обороны Украины уже сегодня достают своими вооружения практически до любой точки в оккупированном Россией Крыму, сказал Михаил Подоляк.

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Освобождение Крыма военным путем - реальный сценарий, - Подоляк / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Освобождение Крыма военным будем – вполне реалистичная возможность. Силы обороны Украины добились контроля над Черноморской акваторией в западной ее части и получила огневой контроль над захваченным Россией полуостровом, благодаря чему достает до оккупантов своими вооружениями по всей территории Крымского полуострова. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В эфире Freedom он рассказал о том, что возвращение Крыма военным путем стало реалистичной перспективой, а не так, как было раньше.

По словам чиновника, подобная риторика Киева подкрепляется достижениями войск. В частности, ВСУ установили контроль над полуостровом и теперь достают там оккупантов везде.

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"Сегодня деоккупация Крыма вполне реалистичная, причем военным путем. Есть уже конкретные результаты, например, контроль над Черноморской акваторией, особенно в западной ее части. Также военный, огневой контроль Украины над территорией Крыма, используя дроны и ракеты. Украина сегодня вполне может достичь любой -какой точки в Крыму. На сегодняшний день удалось фундаментально изменить представление тех стран, которые действительно заинтересованы в возвращении стабильности в международную политику", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Битва за Крым

Войска РФ готовятся к "обороне" в Джанкое и по всему Крыму, рассказали партизаны Атеш. Согласно данным движения, оккупанты уже роют окопы и траншеи.

В ВСУ прокомментировали новые удары по Крыму утром, 24 октября. Как заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк, армия ведет боевую работу против оккупантов на полуострове, результаты которой порадуют украинцев.

Оккупанты срочно перебросили вертолеты из Крыма, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. По его словам, применение американских ракет ATACMS по вражеским войскам превзошло все ожидания.

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