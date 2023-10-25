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РФ стирает Авдеевку и готовит новый штурм: названо направление вероятного удара

Алексей Тесля
25 октября 2023, 15:57
В Авдеевке оккупанты повторяют Бахмутский сценарий, уверен Иван Киричевский.
Авдеевка, войска РФ
РФ устроила мощный штурм Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: открытые источники, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Захват большого авдеевского террикона опроверг начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По его словам, это серая зона, в которую заходят как украинские, так и вражеские ДРГ. Сейчас там невозможно закрепиться, пояснил он в комментарии Каналу 24.

"Есть сам террикон, а возле него несколько небольших. Это маленький террикон. Он многослойный, не обычный классический террикон. На одном из маленьких слоев, условно рядом с большим терриконом, россияне поставили флаги и сделали из этого какой-то цирк", – объяснил он.

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По его словам, если бы авдеевский террикон был под контролем оккупантов, то заехать в город было бы невозможно, хотя и не скрывает, что ситуация вокруг города действительно сложная.

По словам начальника Авдеевской ГВА, оккупанты не уменьшают свои штурмы на этом направлении. Они пытаются окружить город небольшими группами, в основном это 10 – 15 человек, а также пытаются подойти к железной дороге, которая находится под серьезным огневым контролем ВСУ.

Почему РФ нацелилась на штурм Авдеевки

По словам эксперта Defence Express Ивана Киричевского, Авдеевка – это единственное место сейчас на фронте там, где россияне имеют хоть какую-то, даже если небольшую, но перспективу взять город в окружение.

"В других частях фронта у них такой перспективы нет. Именно поэтому они там делают такие усилия, то есть бросают пехоту в штурм, применяют широко авиацию. Авдеевка – это контроль подступов к Донецку, и Марьинка – это тоже контроль подступов к Донецку. Поэтому получается, что как бы на двух участках они действуют одинаково напряженно, просто от Марьинки почти ничего не осталось. А за Авдеевку – еще есть за что сражаться", - пояснил он в комментарии Сurrenttime.

РФ может готовить масштабное наступление

Эксперт также не исключает, что россияне все-таки не отказались от намерений подготовить большую наступательную кампанию на востоке и для этого им необходимо подготовить условия, одним из которых может быть "срезание" выступа в районе Авдеевки.

"Все что мы видим сейчас под Авдеевкой, мы могли, к сожалению, видеть и в Бахмуте. Бахмутская инновация россиян – сносить инфраструктуру в осажденных городах авиабомбами, чтобы защитники города не могли воспользоваться. Активность пехотных штурмов – тоже изобретение россиян, которое они показали под Бахмутом. И массирование всех наличных усилий в одном взятом районе, в районе какого-то большого индустриального города, это тоже как бы, к сожалению, россияне показали на Бахмуте", - добавил Киричевский.

Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский – журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что РФ перебрасывает под Авдеевку новые силы, несмотря на большие потери. Оккупанты сталкиваются с такими же проблемами, которые были у ВСУ в первые недели украинского контрнаступления в июне 2023 года.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему РФ так вцепилась за Авдеевку. Прорыва возле Авдеевки прежде всего ожидают в высшем военно-политическом руководстве страны-агрессора России.

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь рассказал, что вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты начали использовать тактику "кротов" - хотят подобраться незаметно к позициям ВСУ.

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Авдеевка Барабаш война на Донбассе война России и Украины
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