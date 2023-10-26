'У ВСУ проблемы с боеприпасами': Данилов рассказал о производстве оружия в Украине

Секретарь СНБО говорит, что такого расхода боеприпасов не было со времен Второй мировой войны.

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В СНБО рассказали о производстве оружия в Украине / коллаж: Главред, фото: СНБО, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что Украина нарастит собственное производство боеприпасов уже в ближайшее время. У Сил обороны проблемы с боеприпасами.

В эфире национального телемарафона "Єдині новини" Данилов заявил, что западные партнеры начали строить дополнительные мощности. Впрочем, производство невозможно наладить за короткий срок.

"Наши частные компании также занимаются этим вопросом, заказали оборудование, которое уже монтируют на предприятиях. В ближайшее время мы увидим наращивание производства, государство здесь само не справится", - заявил Данилов. видео дня

Секретарь СНБО говорит, что такого расхода боеприпасов не было со времен Второй мировой войны. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что Украина сможет решить эту проблему вместе с партнерами.

Напомним, что ЕС не успевает поставлять Украине боеприпасы. Исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, ЕС рискует не достичь своей цели. Прошло уже больше половины этого времени, но план выполнен лишь на 30%.

США могут одновременно обеспечивать оружием и Израиль, и Украину. США предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группой ХАМАС, даже если они будут поставлять Украине оружие, необходимое для победы над Россией.

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