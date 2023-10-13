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США могут одновременно обеспечивать оружием и Израиль, и Украину – Пентагон

Анна Ярославская
13 октября 2023, 06:52 обновлено 13 октября, 06:52
13 октября Ллойд Остин посетит Израиль. Там он встретится с израильскими лидерами, чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность США поддержке Израиля.
Ллойд Остин
США могут и будут поддерживать Израиль, так же как поддерживают Украину, заявил Ллойд Остин / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки смогут одновременно оказывать всю необходимую военную помощь и Израилю, и Украине. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

США предоставят Израилю средства, необходимые для борьбы с террористической группой ХАМАС, даже если они будут поставлять Украине оружие, необходимое для победы над Россией, передает Министерство обороны США.

По словам главы Пентагона Ллойда Остина, США могут и будут поддерживать Израиль, так же как поддерживают Украину.

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"Наша поддержка Израиля непоколебима. Мы срочно работаем над тем, чтобы Израиль получил то, что ему нужно для защиты, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики "Железный купол". И мы это сделаем, даже если мы продолжим поддерживать народ Украины во время его борьбы против российской агрессии", - сказал Остин.

Он также отметил, что в ответ на террористические атаки из Сектора Газа Соединенные Штаты переместили военно-морские и авиационные средства в регион восточного Средиземноморья и Персидского залива для усиления сдерживания.

"Никто не должен пытаться воспользоваться этим мерзким нападением ХАМАС, чтобы вызвать еще большее кровопролитие или нестабильность", - отметил глава Пентагона.

Отметим, в пятницу, 13 октября, глава Пентагона Ллойд Остин посетит Израиль. Там он встретится с израильскими лидерами, чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке Израиля. Кроме того, он обсудит с израильскими чиновниками оперативное планирование и цели Израиля, а также потребности в помощи в области безопасности.

Визит Остина состоится после поездки государственного секретаря Энтони Блинкена в Израиль в четверг. Он также встретился с Нетаньяху и израильскими официальными лицами.

Военная помощь Украине

Министр обороны США официально подтвердил, что Украине будет предоставлен новый военный пакет помощи на сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" в столице Бельгии Брюсселе 11 октября.

Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе заверил президента Украины в том, что США продолжат непрерывно давать Украине вооружение.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что у Штатов есть достаточно возможностей, чтобы одновременно поддерживать Украину в ее противостоянии с российскими агрессорами и Израиль - в борьбе с ХАМАС.

Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы. Об этом представители администрации президента США Джо Байдена в частном порядке сообщили членам Конгресса, пишет NBC News.

Запрос Белого дома на финансирование будет направлен на то, чтобы уменьшить нагрузку на Пентагон, который отвечает за военную поддержку Израиля, Украины и Тайваня, а также нарастить производство большего количества вооружений.

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