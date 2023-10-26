"Ядерный удар по России": в ГУР прокомментировали шантаж Кремля атомным оружием

В России состоялись практические тренировки, которые включали в себя пуски баллистических и крылатых ракет, в рамках ядерного сценария. Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, прокомментировал репетицию удара по России и выразил мнение, что эти действия направлены на внутреннего и внешнего зрителя. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
"Нам особо никак не нужно это воспринимать. Это спектакль не для украинцев. Совершенно очевидно, что ничего нового не сказано, не продемонстрировано и не сделано", – пояснил представитель ГУР МО.
Андрей Юсов указал, что такая деятельность российской стороны направлена на внутреннюю аудиторию и имеет целью показать, что "вождь все держит под контролем и лично нажимает на кнопочки, Шойгу и вся команда присутствуют".
Он также отметил, что этот спектакль может быть направлен на запад с элементами ядерного шантажа, хотя это не означает рост геополитических рисков, поскольку ситуация не представляется новой.
"Но для тех, кто играет в мире риторику "не надо обострять ситуацию", риторику "умиротворения агрессора" – это такая иллюстрация "вот, что мы имеем в виду". Глобально, ничего нового не произошло. Ядерный шантаж - это уже не тот козырь, который помогает Путину. Однако попытки будут и в будущем", – пояснил Юсов.
Ядерные угрозы Кремля
Напомним, как ранее сообщал Главред, глава Минобороны страны-агрессора России Сергей Шойгу нафантазировал, что страны НАТО готовятся к ядерному удару по территории РФ во время военных учений "на восточном фланге альянса". Такое заявление он сделал на заседании коллегии министерств обороны России и Беларуси.
В то же время, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж отметил, что около года назад российский диктатор Владимир Путин начал свою ядерную риторику – еще тогда он четко заявил о том, что готов применить ядерное оружие. В связи с этим страны НАТО начали реагировать на угрозы, которые накладывает страна-агрессор Россия своей ядерной риторикой.
В свою очередь, глава "Русской Православной церкви"патриарх Кирилл нафантазировал, что ядерное оружие на просторах бывшего СССР создавалось по невыразимому "Божьему промыслу" в обители преподобного Серафима и позволило стране-агрессору России остаться "свободной и независимой".
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