Переполох в Бердянске: партизаны провели масштабную 'акцию мести' против ФСБ

Во временно прикупленном Бердянске Запорожской области, представители движения сопротивления осуществили подрыв автомобиля с четырьмя работниками ФСБ РФ. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.
"Акцию мести, представители украинского Движения Сопротивления совершили на улице Мичурина вблизи отеля Jasmin Guest-House, который фсб-шники превратили в свой тайник", - указано в сообщении ГУР.
В пресс-службе разведки также отметили, что среди ликвидированных агентов ФСБ - военный преступник.
"Среди ликвидированных в Бердянске оккупантов ― российский военный преступник, совершавший зверские пытки местных граждан Украины", - добавляют в ГУР.
В ведомстве также отмечают, что после подрыва авто гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области распорядился увеличить комендантский час с 21:00 до 05:00, а представители российских спецслужб немедленно покинули отель и перебазировались в новое убежище.
"Впрочем, это место тоже хорошо известно для храбрых подпольщиков-патриотов Украины", - резюмируют в Главном управлении разведки.
Операции сил сопротивления на оккупированных территориях
Напомним, как ранее сообщал Главред, "мелитопольские партизаны" взорвали поезд оккупантов, который ежедневно возил боеприпасы из Крыма. Операция состоялась утром 13 октября.
Также, ночью 20 октября, партизаны из Мелитополя, который находится под оккупацией россиян, взорвали автомобиль с оккупантами-мародерами. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров. По его словам, оккупанты регулярно отслеживали и грабили в Мелитополе пустые квартиры, тогда как за ними следили силы сопротивления.
В то же время, 23 октября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали российского оккупанта. Захватчик погиб на месте. Взрывчатка была заложена в автомобиль, в котором находился оккупант. О его ликвидации сообщил один из пропагандистских Telegram-каналов. При этом в публикации не раскрыли личность "двухсотого" захватчика.
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