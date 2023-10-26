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Россия хочет ударить по Украине из космоса: эксперт прокомментировал новую угрозу

Юлия Куришко
26 октября 2023, 09:20
Через сверхзвуковой вход в атмосферу имеющиеся тяжелые фугасные авиабомбы боеголовки будут перегреваться, части ракеты могут упасть на территории России.
Россия хочет ударить по Украине из космоса: эксперт прокомментировал новую угрозу
РФ хотела ударить по Украине из космоса / коллаж: Главред, фото: Википедия

Бывший советник председателя Государственного космического агентства Украины, эксперт Андрей Колесник отреагировал и спрогнозировал действия страны-агрессора России по применению космической ракеты по территории Украины.

"Что касается технической возможности, то еще во времена Холодной войны, когда было противостояние СССР и США, ракетные войска стратегического назначения СССР, соответствующие силы в США имели на вооружении баллистические межконтинентальные ракеты и ракеты среднего радиуса действия. Они были оснащены боеголовками, которые входили в атмосферу через космос. Учитывались все вопросы по термической нагрузке, были применены соответствующие технологии. То есть боеголовка могла долететь до цели, даже через термические нагрузки. То есть технологически это давно отработано, это не является сложностью. Но это все касалось ядерных боеголовок, которые имеют свой принцип применения", - пояснил Колесник в интервью для ТСН.

По данным BILD, экс-руководитель Роскомоса Дмитрий Рогозин после того, как был ранен, предлагал Путину ударить по большому украинскому городу космической ракетой с большим количеством взрывчатки на борту. При этом в России не исключают, что возможны сложности - из-за сверхзвукового входа в атмосферу имеющиеся тяжелые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки будут перегреваться, части ракеты могут упасть на территории России.

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Вероятность удара РФ космической ракетой

По его словам, вооружение Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации нацелено на потенциальных противников. Колесник рассказал, действительно ли возможен удар такой ракетой по Украине.

"Относительно так называемой космической ракеты. Я думаю, что она может нести более мощный заряд. Если советская ракета средней дальности имела боеголовку весом почти 1 тыс. кг., то космическая может нести гораздо больше. Пример, который сейчас обсуждается в западной прессе, я нахожу его очень фантастическим. Во-первых, Рогозин сегодня не является главой Роскосмоса, поэтому его слова и действия - более пропагандистские. То, что есть в западной прессе - я считаю это российской ИПСО, запланированным сливом с целью запугать, с целью поднять ставки в войне, побудить мировое сообщество завершать войну в Украине на условиях России. Да, невозможного нет, но космодром в Плесецке загружен запусками спутников военного назначения, которых им очень не хватает. Чтобы подготовить акцию, о которой пишет западная пресса - для этого нужно многое изменить. Персонально я отношусь к информации об ударе космической ракетой с большим скепсисом", - добавил эксперт.

Напомним, что BILD опубликовал секретный разговор Рогозина, где он призывает ударить космической ракетой по Украине, на борт хотели заложить взрывчатку. Это подтверждает запись телефонного разговора экс-главы "Роскосмоса".

Эксперт рассказал, какой ракетой РФ может ударить по Киеву. Страна-агрессор РФ может ударить по Украине ракетами, сбивать которые не смогли бы даже американцы. Такое предположение озвучил военный эксперт Defense.

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война в Украине Дмитрий Рогозин космос
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